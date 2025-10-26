Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

El MEF confirmó que más de 600,000 pensionistas recibirán sus pagos de noviembre de 2025 a través del Banco de la Nación. Foto: composiciónLR/Andina/El Peruano

Los pagos de sueldos y pensiones del sector público para noviembre de 2025 ya cuentan con fechas definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con el cronograma oficial, los primeros beneficiarios en recibir sus depósitos serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quienes podrán cobrar sus pensiones a través del Banco de la Nación desde el jueves 7 de noviembre.

El desembolso continuará de forma progresiva durante todo el mes, con fechas diferenciadas según el apellido del beneficiario o el sector al que pertenece. En tanto, los trabajadores estatales también recibirán sus remuneraciones en las fechas establecidas por la mencionada resolución, que este año mantiene la única modificación para los pensionistas del Decreto Legislativo N.º 20530.

Pagos pensión noviembre 2025: ¿cuándo cobran los pensionistas de la ONP?

Los pensionistas afiliados al régimen del DL N.º 19990 serán los primeros en acceder a sus pagos en noviembre de 2025. El Banco de la Nación ha establecido un orden de cobro según la inicial del apellido paterno, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar la atención en agencias.

Cronograma de pagos ONP - noviembre 2025:

Apellidos de la A a la C: jueves 7 de noviembre

Apellidos de la D a la L: lunes 10 de noviembre

Apellidos de la M a la Q: martes 11 de noviembre

Apellidos de la R a la Z: miércoles 12 de noviembre

Los beneficiarios que reciben pago a domicilio tendrán el abono el lunes 13 de noviembre, mientras que la entrega en efectivo se realizará desde el martes 14 hasta el domingo 23 de noviembre.

Por otro lado, los pensionistas pertenecientes al régimen DL N.º 20530, así como los del Régimen Especial Pesquero, DL N.º 18846 y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tendrán el depósito el martes 14 de noviembre, según lo dispone la resolución viceministerial.

¿Cuándo cobran los pensionistas del sector público por el Banco de la Nación?

El Banco de la Nación también procesará los pagos de los pensionistas vinculados al sector público, cuyas fechas han sido confirmadas por el MEF. Estos depósitos se realizarán de acuerdo con la entidad o ministerio al que pertenecieron los jubilados.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – noviembre 2025:

Jueves 13 de noviembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional. Viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

¿Cuándo cobran sus sueldos los trabajadores del sector público durante noviembre de 2025?

El MEF confirmó que los trabajadores públicos también percibirán sus pagos de sueldos durante la segunda semana de noviembre, con un calendario que replica el orden aplicado a los pensionistas. Las transferencias se ejecutarán a través del Banco de la Nación, siguiendo los plazos oficiales para cada institución estatal.

