HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
EN VIVO

🔴 Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo | #LR

Economía

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

El Banco de la Nación difundió el cronograma oficial de pagos correspondiente a noviembre de 2025. Conoce las fechas exactas para los pensionistas de la ONP y los trabajadores públicos de cada ministerio.

El MEF confirmó que más de 600,000 pensionistas recibirán sus pagos de noviembre de 2025 a través del Banco de la Nación. Foto: composiciónLR/Andina/El Peruano
El MEF confirmó que más de 600,000 pensionistas recibirán sus pagos de noviembre de 2025 a través del Banco de la Nación. Foto: composiciónLR/Andina/El Peruano

Los pagos de sueldos y pensiones del sector público para noviembre de 2025 ya cuentan con fechas definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con el cronograma oficial, los primeros beneficiarios en recibir sus depósitos serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quienes podrán cobrar sus pensiones a través del Banco de la Nación desde el jueves 7 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El desembolso continuará de forma progresiva durante todo el mes, con fechas diferenciadas según el apellido del beneficiario o el sector al que pertenece. En tanto, los trabajadores estatales también recibirán sus remuneraciones en las fechas establecidas por la mencionada resolución, que este año mantiene la única modificación para los pensionistas del Decreto Legislativo N.º 20530.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ONP paga pensiones a los jubilados en Perú, según nuevo cronograma del Banco de la Nación

lr.pe

Pagos pensión noviembre 2025: ¿cuándo cobran los pensionistas de la ONP?

Los pensionistas afiliados al régimen del DL N.º 19990 serán los primeros en acceder a sus pagos en noviembre de 2025. El Banco de la Nación ha establecido un orden de cobro según la inicial del apellido paterno, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar la atención en agencias.

Cronograma de pagos ONP - noviembre 2025:

  • Apellidos de la A a la C: jueves 7 de noviembre
  • Apellidos de la D a la L: lunes 10 de noviembre
  • Apellidos de la M a la Q: martes 11 de noviembre
  • Apellidos de la R a la Z: miércoles 12 de noviembre

Los beneficiarios que reciben pago a domicilio tendrán el abono el lunes 13 de noviembre, mientras que la entrega en efectivo se realizará desde el martes 14 hasta el domingo 23 de noviembre.

Por otro lado, los pensionistas pertenecientes al régimen DL N.º 20530, así como los del Régimen Especial Pesquero, DL N.º 18846 y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tendrán el depósito el martes 14 de noviembre, según lo dispone la resolución viceministerial.

¿Cuándo cobran los pensionistas del sector público por el Banco de la Nación?

El Banco de la Nación también procesará los pagos de los pensionistas vinculados al sector público, cuyas fechas han sido confirmadas por el MEF. Estos depósitos se realizarán de acuerdo con la entidad o ministerio al que pertenecieron los jubilados.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – noviembre 2025:

  • Jueves 13 de noviembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, RENIEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
  • Viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • Lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  • Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

¿Cuándo cobran sus sueldos los trabajadores del sector público durante noviembre de 2025?

El MEF confirmó que los trabajadores públicos también percibirán sus pagos de sueldos durante la segunda semana de noviembre, con un calendario que replica el orden aplicado a los pensionistas. Las transferencias se ejecutarán a través del Banco de la Nación, siguiendo los plazos oficiales para cada institución estatal.

Cronograma de pagos de sueldos – noviembre 2025:

  • Jueves 13 de noviembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
  • Viernes 14 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
  • Lunes 17 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
  • Martes 18 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Notas relacionadas
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: pago a la lista 22 será para beneficiarios mayores de 65 años en diciembre de 2025

Fonavi: pago a la lista 22 será para beneficiarios mayores de 65 años en diciembre de 2025

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

LEER MÁS
¿Por qué las aerolíneas cancelan sus rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez? Expertos aclaran cómo afectaría el cobro de la TUUA

¿Por qué las aerolíneas cancelan sus rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez? Expertos aclaran cómo afectaría el cobro de la TUUA

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025