Sicarios asesinaron a José Salazar, un dirigente de construcción civil, mientras celebraba la Navidad en la puerta de su casa, en Comas. El hermano de la víctima aseguró que alias 'Cachete', mano derecha del 'Monstruo', estaría detrás del crimen, ya que durante varios años habría extorsionado a su familiar, quien coordinaba obras en el Cono Norte.

Sicarios a bordo de una moto lineal y un automóvil sorprendieron a la víctima y abrieron fuego frente a familiares y amigos. “Le exigían dinero, pero él no accedió. Por eso comenzaron a cobrarle cupos con polladas forzadas (...) 'Cachete' trabajó con el 'Monstruo' y el 'Jorobado'”, afirmó.

Víctima sufrió más atentados antes de ser asesinado

Según el familiar, hubo al menos dos atentados dirigidos a José Salazar Sabuco en menos de cinco años. En 2022, presuntos extorsionadores detonaron explosivos en su vivienda y, en 2024, fue acribillado en la zona de La Pascana, en Comas. En aquella ocasión logró sobrevivir tras ser hospitalizado de emergencia. "Él me dijo que iba a denunciar las amenazas. Siempre se le acercaban diciéndole que lo iban a matar", precisó el pariente.

Salazar trabajó inicialmente como coordinador sindical del grupo FENATRACC en una obra de La Atarjea de Sedapal. En ese contexto, personas desconocidas se habrían acercado a los obreros para exigir dinero a cambio de presunta seguridad. “Empezaron a incluir trabajadores fantasmas para justificar pagos”, detalló el hermano.

Alias 'Cachete' es sindicado como principal sospechoso

De acuerdo con la versión del familiar, Daniel, alias 'El Trinche'; y Jeffrey Hidalgo, alias 'Cachete', son los presuntos responsables del asesinato. Este último se habría en infiltrado obras públicas y operaría un sistema de extorsión basado en amenazas sistemáticas a empresas constructoras.

Además, 'Cachete' está siendo investigado por sus vínculos con Erick Moreno Hernández y Adam Smith Lucano Cotrina. “Desde el primer atentado, mi hermano ya era víctima de extorsión”, sostuvo el allegado. En ese sentido, descartó que el asesinato haya sido por un ajuste de cuentas y aseguró que Salazar Sabuco no tenía denuncias ni antecedentes legales.

El vínculo entre 'Cachete' y el 'Monstruo'

La Policía Nacional del Perú considera a Jeffrey Hidalgo como el segundo al mando de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández. Aunque en un inicio no era ampliamente conocido,su historial delictivo incluye graves antecedentes por asaltos, extorsiones y homicidios.

Además, en audios revelados por las autoridades se escucha a Hidalgo conversar con Erick Moreno sobre detalles estratégicos para extorsionar obras públicas, los montos que exigirían y la forma en que planeaban cobrar el dinero. Finalmente, según el material difundido por el programa 'Punto final', se destacó el nivel de autoridad que 'Cachete' ejercía frente a otros interlocutores.

