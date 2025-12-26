HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Dirigente de construcción asesinado en Comas era amenazado por 'Cachete', mano derecha del 'Monstruo', según familiar

El hermano aseguró que la víctima enfrentó amenazas de muerte desde el 2022 y que sobrevivió a dos atentados contra su vida producto de las extorsiones.

Alias 'Cachete' es sindicado por extorsión al sector de construcción civil en Lima norte.
Alias 'Cachete' es sindicado por extorsión al sector de construcción civil en Lima norte. | Composición LR | Difusión

Sicarios asesinaron a José Salazar, un dirigente de construcción civil, mientras celebraba la Navidad en la puerta de su casa, en Comas. El hermano de la víctima aseguró que alias 'Cachete', mano derecha del 'Monstruo', estaría detrás del crimen, ya que durante varios años habría extorsionado a su familiar, quien coordinaba obras en el Cono Norte.

Sicarios a bordo de una moto lineal y un automóvil sorprendieron a la víctima y abrieron fuego frente a familiares y amigos. “Le exigían dinero, pero él no accedió. Por eso comenzaron a cobrarle cupos con polladas forzadas (...) 'Cachete' trabajó con el 'Monstruo' y el 'Jorobado'”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Asesinan a dirigente de construcción en Comas: José Héctor Salazar ya había sufrido dos atentados antes de ser ultimado

lr.pe

Víctima sufrió más atentados antes de ser asesinado

Según el familiar, hubo al menos dos atentados dirigidos a José Salazar Sabuco en menos de cinco años. En 2022, presuntos extorsionadores detonaron explosivos en su vivienda y, en 2024, fue acribillado en la zona de La Pascana, en Comas. En aquella ocasión logró sobrevivir tras ser hospitalizado de emergencia. "Él me dijo que iba a denunciar las amenazas. Siempre se le acercaban diciéndole que lo iban a matar", precisó el pariente.

Salazar trabajó inicialmente como coordinador sindical del grupo FENATRACC en una obra de La Atarjea de Sedapal. En ese contexto, personas desconocidas se habrían acercado a los obreros para exigir dinero a cambio de presunta seguridad. “Empezaron a incluir trabajadores fantasmas para justificar pagos”, detalló el hermano.

PUEDES VER: Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

lr.pe

Alias 'Cachete' es sindicado como principal sospechoso

De acuerdo con la versión del familiar, Daniel, alias 'El Trinche'; y Jeffrey Hidalgo, alias 'Cachete', son los presuntos responsables del asesinato. Este último se habría en infiltrado obras públicas y operaría un sistema de extorsión basado en amenazas sistemáticas a empresas constructoras.

Además, 'Cachete' está siendo investigado por sus vínculos con Erick Moreno Hernández y Adam Smith Lucano Cotrina. “Desde el primer atentado, mi hermano ya era víctima de extorsión”, sostuvo el allegado. En ese sentido, descartó que el asesinato haya sido por un ajuste de cuentas y aseguró que Salazar Sabuco no tenía denuncias ni antecedentes legales.

El vínculo entre 'Cachete' y el 'Monstruo'

La Policía Nacional del Perú considera a Jeffrey Hidalgo como el segundo al mando de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández. Aunque en un inicio no era ampliamente conocido,su historial delictivo incluye graves antecedentes por asaltos, extorsiones y homicidios.

Además, en audios revelados por las autoridades se escucha a Hidalgo conversar con Erick Moreno sobre detalles estratégicos para extorsionar obras públicas, los montos que exigirían y la forma en que planeaban cobrar el dinero. Finalmente, según el material difundido por el programa 'Punto final', se destacó el nivel de autoridad que 'Cachete' ejercía frente a otros interlocutores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

LEER MÁS
JEE abrió proceso de presunta neutralidad electoral contra prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas

JEE abrió proceso de presunta neutralidad electoral contra prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas

LEER MÁS
Hombre queda gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, en Comas

Hombre queda gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, en Comas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

Temperaturas de hasta 36 °C este fin de semana: Senamhi emite alerta por incrementos en 16 regiones tras inicio del verano

LEER MÁS
Asesinan a dirigente de construcción en Comas: José Héctor Salazar ya había sufrido dos atentados antes de ser ultimado

Asesinan a dirigente de construcción en Comas: José Héctor Salazar ya había sufrido dos atentados antes de ser ultimado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dirigente de construcción asesinado en Comas era amenazado por 'Cachete', mano derecha del 'Monstruo', según familiar

Video de Policía que agrede a mujeres que salieron de una discoteca en Villa El Salvador no es actual

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno oficializa ley que amplía plazo para afiliarse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir eventual fuga en Navidad

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025