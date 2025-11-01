HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
Economía

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en noviembre de 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

El proceso de devolución de aportes del Fonavi avanza para más de 70.000 adultos mayores. Desde agosto de 2025, se aprobó el padrón del Reintegro 4 que incluye a beneficiarios habilitados para cobrar en el Banco de la Nación.

Fonavi realiza la devolución de aportes a través del Reintegro 4. | Foto: Composición LR/Andina.

El proceso de devolución de aportes del Fonavi sigue avanzando en beneficio de miles de exaportantes. En agosto de 2025, se aprobó el padrón del Reintegro 4, que autoriza el pago a más de 70.000 adultos mayores que contribuyeron al extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Los beneficiarios que integran el Reintegro 4 ya pueden realizar el cobro en las agencias del Banco de la Nación, así como consultar en línea a través de la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, donde se detallan los montos exactos y la lista completa de beneficiarios.

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Fonavi aprobó el Reintegro 4: ¿quiénes son los beneficiarios?

En agosto de 2025 comenzó el proceso de devolución de aportes del Fonavi para más de 70.000 adultos mayores, según lo establecido en la Resolución Administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625. Este documento detalla quiénes son los beneficiarios habilitados para cobrar durante noviembre de 2025.

Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 68 años o más, así como personas con discapacidad, enfermedades graves o terminales. Además, el padrón incluye a los fonavistas fallecidos que tenían 89 años o más al 31 de julio de 2025, cuyos herederos legales están autorizados a recibir la devolución correspondiente.

Fonavi: consulta si eres beneficiario del Reintegro 4

Los fonavistas pueden hacer la consulta sobre si están incluidos en el padrón del Reintegro 4 para que cobren en el Banco de la Nación. Así lo puedes verificar solo con tu DNI:

Devolución Fonavi: ¿cómo cobrar el Reintegro 4?

Luego de verificar que sí estás incluido en el padrón del Reintegro 4, podrás acercarte a las agencias del Banco de la Nación junto con tu DNI y solicitar la devolución de aportes. El trámite es totalmente gratuito y personal.

¿Qué fue el Fonavi en Perú?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), fue creado en el Perú durante el 19 de julio del año 1979, tuvo como finalidad financiar la edificación de viviendas, servicios esenciales e infraestructura para los trabajadores. Este fondo se nutría de aportes mensuales obligatorios descontados directamente de los sueldos de empleados del sector público y privado.

