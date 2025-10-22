HOYSuscripcion LR Focus

Fonavi: aprueban pago de lista 22 para beneficiarios de 65 años a más

Devolución. Comisión técnica del Fonavi aprobó detalles del padrón de la lista 22, que marcará la última devolución de aportes prevista para el 2025.

Lista 22 del Fonavi se pagará en diciembre de este 2025.
La Comisión Ad Hoc del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) encargada de la devolución de aportes a beneficiarios del extinto fondo, aprobó los lineamientos para llevar a cabo el pago del grupo 22 en diciembre de este año.

Según dicha comisión, conformada por tres miembros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y tres de la representación fonavista, la lista de Pago 22 estará conformada por adultos mayores que a la fecha no han cobrado ni un sol de sus aportes y de los cuales la secretaria técnica logró acreditar periodos o aportaciones efectuadas al Fonavi.

La edad a considerarse será de 65 años a más, y también herederos de fallecidos fonavistas que a la fecha tuvieran 80 años en adelante.

La lista 22 también incorpora a fonavistas en evaluación por obras de agua y desagüe, así como aquellos que accedieron a préstamos del Banco de Materiales para calaminas. "Nos falta incorporar a electrificación y prestatarios del Banco de Materiales. Para ello, necesitamos una ley expresa desde el Congreso", indicó Jorge Milla, representante fonavista.

Desembolso de S/400 para pagos en 2026 es irrisorio

Desde la Comisión Ad Hoc informaron que dichos parámetros de edad se consideraron por razones de los limitados recursos con los que se cuenta. Frente a ese contexto, expresaron su preocupación por la falta de presupuesto para continuar con la devolución.

"El Poder Ejecutivo solo está considerando en la Ley de Presupuesto del próximo año una partida menor a los S/400 millones, situación que se está poniendo en conocimiento de los congresistas para que se solicite mayor presupuesto 2026", indicó la directiva del la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

A lo largo de este año, se han aprobado cuatro grupos de reintegro, es decir beneficiarios que ya han recibido devolución anteriormente, tras una disposición del Tribunal Constitucional (TC). Se ha devuelto a más de 500.000 fonavistas con un desembolso de S/1.500 millones. En agosto último para el reintegro 4 se desembolsó alrededor de S/650 millones, precisó Jorge Milla.

"Actualmente la Comisión Ad Hoc tiene en caja S/340 millones que va a alcanzar para financiar a este grupo 22, pero al terminar este bloque ya no habrá saldo, detalló Rodolfo Vaca, representante de la ONP ante la Comisión Ad Hoc.

Agregó en que cuentas pendientes por cobrar alcanzan los S/3.400 millones, incluso sin considerar la alta tasa de morosidad de hasta el 98%. "La razonabilidad de cobrar es bastante incierta. Son deudas de hace 25 años", agregó.

Recordemos que el Tribunal Constitucional ha establecido dos criterios para calcular la devolución a los fonavistas. El primero se basa en el total de la recaudación efectuada con cargo a los aportes de los trabajadores, es decir lo que el Estado llegó a recaudar; y el segundo, en el total de las aportaciones realizadas directamente por estos.

