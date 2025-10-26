Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

En noviembre de 2025, más de 769 mil jubilados recibirán su pensión a través de varios bancos | Foto: Andina

En noviembre de 2025, más de 769 mil jubilados recibirán su pensión a través de varios bancos | Foto: Andina

Cada mes, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) publica el cronograma de pagos para los pensionistas bajo el Decreto Ley Nº 19990 y otros regímenes, lo que les permite administrar sus ingresos. En noviembre de 2025, más de 769 mil jubilados recibirán su pensión a través del Banco de la Nación y otras entidades, con pagos que se ofrecerán a partir del 7 de noviembre.

Es importante mencionar que si bien las fechas de depósito varían según la inicial del apellido de cada pensionista, existen cronogramas específicos para otros regímenes, tales como los que pertenecen a los Decretos Ley Nº 18846 y Ley Nº 20530, los pensionistas pesqueros, los beneficiarios del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y aquellos con pensiones por encargo.

Fechas de pago de la ONP en noviembre: pensionistas del Decreto Ley N°19990 y Ley N° 27803

A continuación, presentamos el cronograma de pagos de la ONP correspondiente a noviembre. Los pensionistas podrán consultar y descargar gratuitamente su constancia de pago a través del portal web oficial del organismo, y acceder a su pensión mediante el Banco de la Nación o las entidades financieras BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

FECHA BENEFICIARIOS Viernes 7 de noviembre Pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras A hasta C Lunes 10 de noviembre Pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras D hasta L Martes 11 de noviembre Pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras M hasta Q Miércoles 12 de noviembre Pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras R hasta Z Viernes 14 de noviembre Pensionistas con convenios internacionales Del viernes 14 al domingo 23 de noviembre Pensionistas que recibirán pago a domicilio

Fechas de pago de la ONP en noviembre: pensionistas de otros regímenes (Decreto Ley Nº 18846, Decreto Ley Nº 20530, Ley Nº 30003 y Ley Nº 26790)

A continuación, presentamos el cronograma de pagos de la ONP correspondiente a noviembre para pensionistas del Decreto Ley N° 18846, de las pensiones por encargo, los pesqueros y los del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Podrán acceder a su pensión a través de los mismos bancos mencionados para el Decreto Ley N°19990 y la Ley N° 27803.