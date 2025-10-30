SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS | El Dorado Investments

Los bancos en el Perú registraron ganancias netas por S/10.674 millones, al cierre de tercer trimestre de 2025 (julio a setiembre), lo que representó un crecimiento interanual del 43%, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este auspicioso resultado motiva el ingreso de nuevos competidores foráneos que ven a este sector financiero del Perú "fuerte y sólido".

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS indicó que este rubro presenta un nivel de competencia más amplio de lo que suele percibirse. Según explicó, el mercado está conformado por entidades con modelos de negocio diferenciados, lo que ha permitido que la competencia no se concentre solo en los grandes bancos, sino en segmentos específicos de crédito y servicios financieros.

"Cuando se dice que falta competencia, muchas veces no se observa la foto completa", sostuvo el ejecutivo durante su presentación en el foro de Banking & Finance Sunmit 2025 organizado por El Dorado Investments, en el que este diario estuvo presente.

La estructura actual del sistema incluye cuatro bancos grandes (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank), que tienen el 82% de la torta de participación de la banca, que atienden el negocio universal, pero también existen bancos medianos, entidades especializadas en crédito corporativo, compañías orientadas a crédito de consumo, instituciones dedicadas a crédito vehicular para personas, y otras enfocadas en vehículos pesados como buses y camiones.

Además, resaltó la presencia de unas 22 cajas y entidades microfinancieras, que compiten directamente en el segmento de microcrédito, tradicionalmente más cercano al pequeño negocio y al autoempleo.

Esta diversidad, agregó, le permite al cliente elegir entre instituciones con estrategias focalizadas y no solamente entre bancos de gran escala. "La competencia no se mide solo por cuántos bancos hay, sino por cuántas alternativas reales tiene el usuario según su necesidad", remarcó.

Nuevos jugadores: el sistema financiero sigue atrayendo inversión

Mogrovejo destacó que, en los últimos cinco años, han ingresado nuevas entidades al mercado, particularmente extranjeras que decidieron competir de forma selectiva. Entre ellas mencionó:

Volvo Finance, orientada al financiamiento de vehículos pesados (buses y camiones)

Banco de China, que ingresó como banco corporativo.

Banco BCI (Chile), que en el Perú optó por un modelo enfocado en créditos empresariales. "En Chile es un banco sistémico que hace de todo", apuntó el directivo de la SBS.

"Estos ingresos muestran que el Perú sigue siendo atractivo para la inversión financiera”, afirmó el funcionario. "Las tasas de interés en Perú sobre todo en segmento consumo y mype son relativamente altas y esto trae competencia en últimos tres años, el BCRP viene disminuyendo la tasa de referencia, pero esto en corporativo y gran empresa", afianzó.

¿Quiénes están por entrar? Banca digital, microcrédito y más billeteras

El sistema financiero peruano podría incorporar hasta seis nuevas entidades financieras y dos nuevas billeteras digitales en los próximos meses, lo que reforzaría la competencia en segmentos clave como banca digital, microcrédito y pagos electrónicos, informó Mogrovejo.

Según explicó, la SBS evalúa expedientes de licenciamiento en curso de estas entidades:

Un banco que quiere hacer crédito corporativo

Un banco digital

Una financiera especializada en microcrédito (orientados a mypes y pequeñas empresas )

Una empresa de crédito y emisora de dinero electrónico que quiere hacer billetera digital, envío de remesas y préstamos de consumo. (Antes se llamaban Edpyme. Están orientadas al sector micro y pequeña empresa, pero también a la cartera minorista que comprende a personas.

Una empresa de crédito leasing o arrendamiento financiero, entidad que facilita a otras empresas la adquisición de bienes productivos (como maquinaria, vehículos o inmuebles), segmento pyme pero orientada a financiamiento de infraestructuras.

Una emisora de dinero electrónico que quiere hacer billetera digital. Apunta a un segmento minorista, mype y consumo, personas y empresas.

A ello se suma que existen proyectos en etapa de interés avanzado, próximos a solicitar autorización formal, para la creación de dos nuevas empresas de crédito y dos nuevas emisoras de dinero electrónico. Si todos los procesos se concretan, el sistema sumaría seis nuevas entidades financieras y dos billeteras digitales adicionales.

Arturo García, docente de ESAN, explicó a La República que el banco corporativo está orientado al segmento empresarial con ventas anuales entre 20 y superiores a S/200 millones. En cuanto a banco digital,señaló que está orientado a clientes empresas como cartera minorista o retail (mypes o personas).

La financiera especializada en microcrédito estará orientada a segmentos micro y pequeñas empresas (mypes con ventas menores a S/5 millones), las cuales están segmentadas por nivel de endeudamiento del sistema financiero, que según García, es de hasta S/300.000.

"El 98% de empresas en el perú son mypes. En el caso del nivel de endeudamiento de una microempresa, es menor a S/30.000", explicó.

De acuerdo con el especialista, el arribo de nuevos competidores traerá un beneficio directo que apuntará específicamente a la reducción de las tasas de interés (que se cobra por un crédito), que en el segmento mype y consumo, la reducción ha sido lenta, afirma.

Interoperabilidad, la puerta que abrió la competencia

Un elemento fundamental en el mayor dinamismo competitivo, dijo, ha sido la interoperabilidad de pagos asestada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La integración entre bancos y billeteras digitales ha reducido barreras de entrada, permitió que usuarios de distintas plataformas interactúen entre sí y abrió espacio para que fintechs y emisoras digitales puedan competir sin necesidad de operar redes propias extensas.

"La exitosa interoperabilidad interoperabilidad por el Banco Central de Reserva ha generado un interés en que entren más y crean diferentes mercados", dijo.

¿Finanzas abiertas?

Finalmente, Mogrovejo destacó la puesta en marcha del proyecto de finanzas abiertas, que permitirá que los clientes autoricen el traslado de su información financiera entre entidades para obtener mejores condiciones y productos. El modelo se sustenta en los principios de reciprocidad, seguridad, transparencia y consentimiento expreso del usuario. "facilita dinamisa la actividad financiera, la sbs ha creado unidad open banking, mayor oferta de producto en general".

"El objetivo es promover la innovación, fomentar la competencia y empoderar al usuario en el uso de sus datos", explicó el funcionario.

"Hoy la mayoría de transacciones se realizan a través de billeteras digitales, y ya no es necesario tener oficinas para abrir cuentas o hacer pagos. La regulación peruana ya permite operar banca digital completa”, señaló. No obstante, advirtió que “el reto grande Yo creo que eso es un aspecto que nos debe llevar a tener controles en la seguridad Porque el reto grande que tiene la parte del gobierno es el tema de la seguridad una entidad puede entrar en dificultades no por prestar mal, sino porque sus sistemas fallan”.

Crecimiento de la banca crece a más de S/10.000 millones

El sector bancario reportó ganancias netas por S/10.674 millones, de julio a setiembre, lo que representó un crecimiento interanual del 43%, según datos de la SBS. Este resultado se vio acompañado de un aumento del 5,4% en el saldo de créditos directos y de una reducción de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de morosidad.

Si bien las colocaciones (préstamos) al sector mayorista sufrieron una contracción del 11,7%, esta fue compensada por el crecimiento de los préstamos minoristas (25,6%) y de la banca personal (9,1%). Además, los créditos dirigidos a la pequeña empresa (+131,7%), microempresa (+32%), grandes empresas (+28%) y consumo (+12%) registraron un sólido crecimiento interanual.

Entre los factores que explican estas ganancias se destacan el crecimiento de los ingresos financieros y de los ingresos por servicios financieros, el aumento de las comisiones por desgravamen (13%), que sumaron S/1.236 millones al sistema financiero de enero a setiembre, la disminución del costo de captación, reflejada en una reducción del gasto financiero al 12% y la caída del gasto en provisiones (-32%).

En cuanto a la calidad de la cartera, la tasa de morosidad se ubicó en 3.4%, una disminuciónde de 0,8 puntos porcentuales. Los segmentos con mayor morosidad fueron la mediana empresa (12%), seguida por la pequeña empresa (10%) y la microempresa (5%).

Los bancos también pueden clasificarse según su foco de negocio principal. Los que reportaron un mayor crecimiento de ganancias fueron la banca retail o de consumo (136%), la banca mixta (35%) y la banca corporativa o mpresarial (14%).