HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Economía

BCRP exhorta por disciplina fiscal: "Es necesario contener el déficit para evitar que la deuda siga aumentando"

En medio de las alertas del Consejo Fiscal por el impacto presupuestal de las leyes aprobadas por el Congreso, Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCRP, instó a contener el gasto público y preservar la prudencia fiscal.

Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú
Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú | Dorado Invesment

En un momento en que el Consejo Fiscal ha alertado sobre el riesgo creciente e irresponsable de 229 leyes con impacto fiscal adverso, por más de S/35.000 millones al año, aprobadas por el Congreso de la República, el gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Carlos Montoro, pidió disciplina fiscal al señalar que el colchón financiero del Estado ha llegado a su límite y que es necesario contener el gasto para evitar un mayor déficit.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Montoro explicó que el déficit fiscal cerrará este año en 2,4% del producto bruto interno (PBI), y bajará a 2,1% en 2026, cifras que claramente implican un incumplimiento de la regla fiscal (2,2% y 1,8%, respectivamente) por tercer año consecutivo.

TE RECOMENDAMOS

¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Javier Eduardo Franco es nuevo jefe de SUNAT: el sexto en dos años

lr.pe

"Para llegar a esas metas va a depender de si se hace un ajuste en el gasto este año. Sabemos que por estacionalidad mucho de ese gasto suele ejecutarse en el último mes. Hay una preocupación de que un mayor gasto podría generar un mayor déficit. Es necesario tomar medidas de control", afirmó el directivo del BCRP durante el evento Banking & Finance, organizado por el Dorado Investments, en el que este diario estuvo presente.

Montoro también recordó que el menor crecimiento de la deuda pública en los últimos años se debió a que el Gobierno utilizó activos líquidos, es decir, fondos disponibles o reservas de fácil acceso para financiar gasto sin recurrir a más endeudamiento. Sin embargo, advirtió que ese margen "ya llegó a su límite".

PUEDES VER: Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

lr.pe

"Un factor que ha permitido que la deuda no crezca tanto ha sido el uso de activos líquidos del Gobierno, pero esto llega a un límite. Por eso es necesario contener el déficit para evitar que la deuda siga aumentando", enfatizó.

Los activos líquidos del Estado o colchón financiero son recursos o ahorros que pueden usarse rápidamente para cubrir obligaciones o financiar proyectos sin necesidad de emitir nueva deuda. En periodos de menor recaudación o ante emergencias, sirven para no recurrir al endeudamiento. Durante la pandemia, por ejemplo, estos fondos se utilizaron para financiar bonos y programas de apoyo económico.

El gerente del BCRP agregó que para el próximo año, el Banco asume que no habrá una política fiscal excesivamente expansiva, sino un control prudente del gasto, bajo el supuesto de que los ingresos públicos se mantengan estables. "Son tasas de déficit moderadas, pero si el gasto se expande más de lo previsto, el equilibrio podría deteriorarse", señaló.

A pesar de sus advertencias, Montoro destacó que el Perú conserva una posición macroeconómica sólida, con tres años consecutivos de superávit en cuenta corriente y términos de intercambio en niveles históricos, impulsados por los precios del cobre y el oro, este último por encima de los US$4.000 por onza. El superávit comercial alcanzará US$30.000 millones este año y subiría a US$32.000 millones en 2026, según las proyecciones del Banco Central de Reserva.

En el frente interno, la economía peruana tiene un crecimiento acumulado de 3,3%, mientras que el empleo privado aumentó 6,7% y la inversión privada se expandió 9% en el primer semestre, principalmente en sectores no mineros. Montoro resaltó también que la confianza empresarial se mantiene en terreno positivo y que el mayor uso de pagos digitales refleja una economía más dinámica e integrada. Al cierre de este año, el ente emisor proyecta que el PBI crecerá 3,2%.

En materia monetaria, recordó que el BCRP redujo su tasa de referencia a 4,25%, tipo referencial que determina el interés que cobran los bancos, en septiembre y la mantuvo sin cambios en octubre.

"El Perú ha tenido la tasa más baja de la región desde la pandemia y ha logrado controlar la inflación mejor que otros países”, indicó. Además, el tipo de cambio actual es 4% menor que en diciembre de 2020", dijo.

Sobre la expectativa del tipo de cambio en 2026 y 2027, el funcionario explicó que proyectar la trayectoria del sol es difícil debido a factores internos y externos. En lo que va del año, se ha depreciado el dólar en el orden del 9%. De ontinuar el buen momento de precios de los commodities y la confianza internacinal, hay espacio para una mayor apreciación del sol, pero siempre atentos a los vientos externos.

Notas relacionadas
Úrsula Mur Ferro es la ganadora del Concurso Nacional de Pintura del BCRP 2025

Úrsula Mur Ferro es la ganadora del Concurso Nacional de Pintura del BCRP 2025

LEER MÁS
Una joya del MUCEN: el libro “Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú”

Una joya del MUCEN: el libro “Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú”

LEER MÁS
Dólar cotización de cierre hoy 20 de octubre en Perú: tipo de cambio cae a S/3,3740, su nivel más bajo en más de cinco años

Dólar cotización de cierre hoy 20 de octubre en Perú: tipo de cambio cae a S/3,3740, su nivel más bajo en más de cinco años

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
App de Interbank sufrió caída: usuarios reportaron que no pudieron ingresar a su cuenta bancaria

App de Interbank sufrió caída: usuarios reportaron que no pudieron ingresar a su cuenta bancaria

LEER MÁS
Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

Retiro de ONP: presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Cae aplicativo del BCP: usuarios reportan que no pueden ingresar a nivel nacional

Cae aplicativo del BCP: usuarios reportan que no pueden ingresar a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 29 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pluspetrol: Gas de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025