Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Los ingresos reales están muy por debajo de las aspiraciones y necesidades de millones de trabajadores.

El salario promedio pretendido de los peruanos alcanzó los S/3.314 en septiembre, monto que representa un aumento de 6,18% en comparación con el mismo mes del año pasado, según arroja el último Index de Mercado Laboral elaborado por Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica.

El informe muestra que el índice salarial mantiene una tendencia ascendente desde marzo de este año, una mejora sostenida en las expectativas del mercado laboral.

Esta evolución se da en un contexto donde los ingresos reales, si bien muestran una recuperación, aún permanecen por debajo de las aspiraciones y necesidades de millones de compatriotas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el trimestre julio–agosto–septiembre de 2025, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.293,9, un incremento de 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos reales, descontando la inflación interanual de 1,36% registrada en septiembre, equivale a S/2.263. Pese a esa mejora, el monto sigue siendo un 44% menor que la pretensión salarial promedio registrada, lo que marca una distancia entre lo que los trabajadores peruanos esperan ganar y lo que efectivamente perciben.

Aún más atrás se ubica el sueldo mínimo en Perú, que asciende a S/1.130 (unos US$316) y que según Statista, portal de estadísticas, el piso salarial de nuestro país se encuentra entre los cinco más bajos de América Latina.

Dicho monto equivale a apenas un tercio del salario pretendido promedio, lo que demuestra una amplia brecha frente a las expectativas del mercado laboral peruano.

Diferencias de sueldos, según nivel jerárquico

El salario solicitado varía según el nivel de responsabilidad. Los jefes o supervisores requieren en promedio S/5.563, con un incremento mensual de 1,84%. En el segmento semi senior y senior, el salario solicitado se ubica en S/3.348 (+1,26%), mientras que los junior demandan S/2.212 (+0,24%).

Por tipo de puesto, el reporte detalla que en el nivel jefe o supervisor, el cargo de Desarrollo de Negocios registra la mayor pretensión salarial, con S/13.000. En el segmento semi senior y senior, el área de Operaciones lidera con S/5.500, y en el nivel junior, el puesto de Dirección alcanza la cifra más alta, con S/4.750.

"En septiembre, el salario promedio en términos interanuales evidencia una mejora en las expectativas salariales de los talentos. Por su parte, los profesionales de áreas como Desarrollo de Negocios, Operaciones y Dirección son quienes elevan más sus aspiraciones en el mercado laboral actual", apuntó Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

Remuneración solicitada por hombres y mujeres

El estudio también revela una brecha salarial de género del 11,6% en septiembre. La remuneración promedio solicitada por los hombres fue de S/3.428 mensuales, mientras que la de las mujeres alcanzó S/3.072.

Respecto al mes anterior, el salario medio requerido por los hombres aumentó 0,77%, mientras que el de las mujeres subió apenas 0,04%.

El 40,6% de las postulaciones proviene de mujeres, frente al 59,4% de hombres.Sin embargo, la proporción femenina disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico:

En los puestos junior , representan el 45,17% .

, representan el . En los niveles semi senior y senior , bajan a 34,04% .

, bajan a . En los puestos de jefe o supervisor, solo alcanzan el 25,65%.

Puestos con más oferta y demanda

Durante septiembre, los puestos que recibieron un mayor número de postulaciones fueron Administración (7,19%), Comercial (6,68%), Ventas (6,04%), Minería, Petróleo y Gas (4,83%) y Recursos Humanos (4,07%).

Por el lado de la oferta, las empresas publicaron más avisos en Ventas (8,85%), Comercial (7,45%), Administración (3,93%), Atención al Cliente (3,59%) y Contabilidad (3,55%).

Estos datos muestran que el dinamismo del mercado se concentra en posiciones comerciales y administrativas, que también son las más demandadas por los candidatos.