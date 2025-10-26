Usuarios reportan caída de BCP y Yape: transferencias, billetera digital y banca por internet no funcionan
El 26 de octubre, varios usuarios reportaron la interrupción de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) y de su billetera digital Yape, lo que provocó molestias en redes sociales.
En la mañana del domingo 26 de octubre, varios usuarios informaron en redes sociales sobre la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP). De acuerdo con información verificada por La República, la banca por internet de la entidad se encuentra fuera de servicio y muestra mensajes de error a quienes intentan acceder. Asimismo, la billetera digital Yape presenta fallas que impiden realizar transferencias entre usuarios.
Noticia en desarrollo...