En la mañana del domingo 26 de octubre, varios usuarios informaron en redes sociales sobre la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP). De acuerdo con información verificada por La República, la banca por internet de la entidad se encuentra fuera de servicio y muestra mensajes de error a quienes intentan acceder. Asimismo, la billetera digital Yape presenta fallas que impiden realizar transferencias entre usuarios.

Noticia en desarrollo...