BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

El Perú despedirá el 2025 con el mayor nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) de su historia, consolidando uno de los principales pilares de su estabilidad macroeconómica. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al 23 de diciembre, las reservas totalizaron US$92.141 millones, lo que representa un incremento de US$13.155 millones en comparación con el 2024.

Dichas reservas son los recursos que el Banco Central de Reserva administra y guarda en dólares y otros activos líquidos, como bonos y depósitos en el exterior, y funcionan como un "colchón financiero" para el país. Este respaldo permite al Estado afrontar choques externos, como una caída de exportaciones, salidas de capitales o episodios de inestabilidad internacional, sin que la economía se vea abruptamente afectada.

Este resultado refuerza la posición externa del país en un contexto internacional aún caracterizado por volatilidad financiera, tensiones geopolíticas y cambios en las condiciones monetarias globales.

Evolución de las Reservas Internacionales Netas del Perú (Período 2015-2025)

Un colchón financiero para enfrentar crisis

Las Reservas Internacionales Netas están compuestas por activos externos líquidos y de bajo riesgo, como depósitos en bancos del exterior, bonos soberanos y otros instrumentos financieros internacionales. En términos macroeconómicos, el nivel actual de reservas equivale aproximadamente al 29% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción elevada que refleja un amplio margen de respaldo frente a escenarios adversos.

Este volumen de reservas permite al país contar con recursos suficientes para enfrentar episodios de estrés financiero, amortiguar choques externos y responder ante eventuales presiones sobre el tipo de cambio sin comprometer la estabilidad interna.

Uno de los indicadores clave para evaluar la solidez de las reservas es su capacidad para cubrir las obligaciones externas de corto plazo. En el caso peruano, las RIN cubren más de seis veces el saldo de la deuda externa de corto plazo y más de doce veces dicho saldo si se considera conjuntamente con el déficit en cuenta corriente.

Estos niveles de cobertura superan ampliamente los estándares internacionales de prudencia y reflejan un respaldo financiero sólido frente a posibles salidas de capital, interrupciones en los flujos externos o deterioros abruptos del entorno económico internacional.