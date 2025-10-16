HOYSuscripcion LR Focus

Economía

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS da facilidades a cooperativas de ahorro y crédito que decidan fusionarse. La medida permitirá que estas entidades que se unan tengan hasta tres años para cumplir con todas las exigencias financieras.

La medida busca fortalecer el patrimonio de las cooperativas fusionadas y facilitar su adaptación a las normas financieras vigentes.
La medida busca fortalecer el patrimonio de las cooperativas fusionadas y facilitar su adaptación a las normas financieras vigentes.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una norma que flexibiliza temporalmente algunas reglas financieras para las cooperativas de ahorro y crédito que decidan fusionarse o reorganizarse. La medida busca fortalecer el sistema cooperativo, que cumple un papel importante en la inclusión financiera del país.

Según la resolución SBS N° 03727-2025, publicada este jueves, las cooperativas que pasen por un proceso de fusión o integración podrán pedir a la SBS un plazo de hasta tres años para cumplir ciertos límites o requisitos financieros. Esto se evaluará caso por caso y solo se aprobará si la SBS considera que la medida ayudará a fortalecer a la nueva entidad.

PUEDES VER: Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad por año, ¿Qué entidades financieras lideran?

lr.pe

Las cooperativas que soliciten este beneficio deberán presentar un plan detallado de trabajo, explicando cómo cumplirán con las normas durante ese tiempo. Si no lo hacen o incumplen el cronograma, la SBS podrá imponer restricciones o medidas adicionales.

Cooperativas: depósitos a plazo como respaldo financiero

La norma también autoriza que las cooperativas reorganizadas incluyan parte de los depósitos a plazo fijo (producto que ofrece rentabilidad a cambio de guardar el dinero por un tiempo determinado) de sus socios como si fuera parte de su propio capital o patrimonio, en porcentajes que van del 10% al 17,5%, dependiendo del tiempo de vencimiento del depósito.

PUEDES VER: Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

lr.pe

Para las cooperativas más grandes (Nivel 3), este beneficio solo se aplicará a los depósitos que superen el monto cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo (FSDC), es decir, al dinero que no está protegido por ese fondo en caso de insolvencia.

Además, la norma amplía el plazo para que las cooperativas completen sus provisiones financieras, que son reservas de dinero que las entidades deben apartar para cubrir posibles pérdidas o el incumplimiento de sus créditos. Con la modificación, estas cooperativas podrán ponerse al día con esas provisiones de manera gradual, hasta dos años después de concretar la fusión.

Con esta modificación, la SBS busca impulsar la solidez del sistema cooperativo, que cumple un papel importante en la inclusión financiera del país, al ofrecer servicios de ahorro y crédito a miles de personas en regiones donde los bancos tradicionales tienen poca presencia.

La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano.

