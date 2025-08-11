HOYSuscripcion LR Focus

Economía

SBS: Conoce el listado completo de cooperativas intervenidas y disueltas en lo que va del 2025

Las cooperativas Nuevo Milenio y Líderes Emprendedores han sido intervenidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por pérdida total de capital social.

La SBS cumple la función de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito preservando su estabilidad e integridad financiera.
La SBS cumple la función de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito preservando su estabilidad e integridad financiera.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de las resoluciones SBS 02771-2025 y 02772-2025, publicadas en El Peruano esta mañana, dispuso la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional.

Las razones se deben a que dichas asociaciones se encontraban incursas en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

SBS pide que proyecto sobre directorio de Cajas Municipales retorne a comisiones | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

La SBS intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional. Foto: Andina

¿Cuál es la lista de cooperativas intervenidas y disueltas por la SBS durante el 2025?

A continuación, se presenta la lista de las cooperativas intervenidas y disueltas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en lo que va del 2025.

  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito La Cumbre
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Multisol
  • Cooperativa de Ahorro y CréditoCredysolución
  • Cooperativa de Ahorro y Credi Chancay
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito o Acción para el Desarrollo y Emprendimiento Ltda ADECOOP
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Perú
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión Cusco

¿Qué función cumple la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se encarga de supervisar y regular las entidades financieras, los fondos privados de pensiones y los seguros. Su principal objetivo es proteger los intereses del público, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como asegurar la estabilidad financiera, según la página oficial de la SBS.

