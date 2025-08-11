SBS: Conoce el listado completo de cooperativas intervenidas y disueltas en lo que va del 2025

La SBS cumple la función de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito preservando su estabilidad e integridad financiera. | Foto: Andina

La SBS cumple la función de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito preservando su estabilidad e integridad financiera. | Foto: Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de las resoluciones SBS 02771-2025 y 02772-2025, publicadas en El Peruano esta mañana, dispuso la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional.

Las razones se deben a que dichas asociaciones se encontraban incursas en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

La SBS intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional. Foto: Andina

¿Cuál es la lista de cooperativas intervenidas y disueltas por la SBS durante el 2025?

A continuación, se presenta la lista de las cooperativas intervenidas y disueltas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en lo que va del 2025.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Cumbre

Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Multisol

Cooperativa de Ahorro y CréditoCredysolución

Cooperativa de Ahorro y Credi Chancay

Cooperativa de Ahorro y Crédito o Acción para el Desarrollo y Emprendimiento Ltda ADECOOP

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Perú

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopevisión Cusco

¿Qué función cumple la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se encarga de supervisar y regular las entidades financieras, los fondos privados de pensiones y los seguros. Su principal objetivo es proteger los intereses del público, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como asegurar la estabilidad financiera, según la página oficial de la SBS.