SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

El proyecto busca recoger comentarios de la ciudadanía en un plazo de 15 días. Foto: composición/El Peruano/SBS/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la difusión en consulta pública de un proyecto normativo que modifica el Título II del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual regula las autorizaciones de organización y funcionamiento de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

¿Qué establece la Resolución SBS Nº 03526-2025?

La resolución autoriza publicar en la web institucional de la SBS (www.sbs.gob.pe) el proyecto que actualiza disposiciones contenidas en la Resolución Nº 054-98-EF/SAFP, con el fin de recoger comentarios de la ciudadanía y actores del sistema previsional.

Según la normativa, los interesados tendrán 15 días calendario para enviar observaciones a la Superintendencia, contados desde el día siguiente de la publicación oficial en el diario El Peruano.

Modernización del Sistema Privado de Pensiones

Este proceso se enmarca en la Ley Nº 32123, Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano, que dispone que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) sea un régimen de capitalización individual administrado no solo por las AFP, sino también por empresas del sistema financiero y de seguros, bajo las mismas condiciones de competencia.

De esta manera, la SBS deberá establecer los procedimientos operativos que permitan a estas entidades administrar fondos previsionales, siempre cumpliendo con las obligaciones y salvaguardas del SPP.

Participación ciudadana en la regulación de las AFP

La iniciativa se sustenta en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley Nº 26702) y en los principios de participación ciudadana y transparencia establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444).

La resolución cuenta con el visto bueno de las superintendencias adjuntas de Banca y Microfinanzas, Seguros, AFP, Regulación y Jurídica, además de las gerencias de Estudios Económicos y de Riesgos.

Próximos pasos

El superintendente Sergio Espinosa Chiroque firmó la resolución, que busca recibir aportes antes de la aprobación definitiva del marco regulatorio. De aprobarse, las nuevas disposiciones actualizarán el proceso de autorización y funcionamiento de las AFP y demás empresas habilitadas para gestionar fondos de pensiones en el Perú.