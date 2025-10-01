HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     
Economía

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

La iniciativa se enmarca en la Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano, que permitirá que más entidades gestionen fondos de pensiones con las mismas condiciones de competencia.

El proyecto busca recoger comentarios de la ciudadanía en un plazo de 15 días. Foto: composición/El Peruano/SBS/Andina
El proyecto busca recoger comentarios de la ciudadanía en un plazo de 15 días. Foto: composición/El Peruano/SBS/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la difusión en consulta pública de un proyecto normativo que modifica el Título II del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual regula las autorizaciones de organización y funcionamiento de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

¿Qué establece la Resolución SBS Nº 03526-2025?

La resolución autoriza publicar en la web institucional de la SBS (www.sbs.gob.pe) el proyecto que actualiza disposiciones contenidas en la Resolución Nº 054-98-EF/SAFP, con el fin de recoger comentarios de la ciudadanía y actores del sistema previsional.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Según la normativa, los interesados tendrán 15 días calendario para enviar observaciones a la Superintendencia, contados desde el día siguiente de la publicación oficial en el diario El Peruano.

Modernización del Sistema Privado de Pensiones

Este proceso se enmarca en la Ley Nº 32123, Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano, que dispone que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) sea un régimen de capitalización individual administrado no solo por las AFP, sino también por empresas del sistema financiero y de seguros, bajo las mismas condiciones de competencia.

De esta manera, la SBS deberá establecer los procedimientos operativos que permitan a estas entidades administrar fondos previsionales, siempre cumpliendo con las obligaciones y salvaguardas del SPP.

Participación ciudadana en la regulación de las AFP

La iniciativa se sustenta en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley Nº 26702) y en los principios de participación ciudadana y transparencia establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444).

La resolución cuenta con el visto bueno de las superintendencias adjuntas de Banca y Microfinanzas, Seguros, AFP, Regulación y Jurídica, además de las gerencias de Estudios Económicos y de Riesgos.

Próximos pasos

El superintendente Sergio Espinosa Chiroque firmó la resolución, que busca recibir aportes antes de la aprobación definitiva del marco regulatorio. De aprobarse, las nuevas disposiciones actualizarán el proceso de autorización y funcionamiento de las AFP y demás empresas habilitadas para gestionar fondos de pensiones en el Perú.

Notas relacionadas
Retiro AFP 2025: ¿Un alivio temporal ante un sistema previsional limitado?

Retiro AFP 2025: ¿Un alivio temporal ante un sistema previsional limitado?

LEER MÁS
Bandera del Perú con la frase "FUERA DINA" no fue desplegada en las protestas de la Generación Z

Bandera del Perú con la frase "FUERA DINA" no fue desplegada en las protestas de la Generación Z

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para eliminar la distorsión en el cobro de comisiones de las AFP

Presentan proyecto de ley para eliminar la distorsión en el cobro de comisiones de las AFP

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

LEER MÁS
Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

LEER MÁS
Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Economía

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota