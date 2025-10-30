Gobierno peruano no propuso exigir un título universitario a influencers para que puedan crear contenido en redes

LO FALSO:

Gobierno peruano generó un proyecto de ley para exigir titulo universitario a influencers que generen contenido en redes sociales

LO VERDADERO:

El Verificador de La República revisó la página oficial del Congreso de la República del Perú y no encontró hasta la fecha ningún proyecto de ley que exija contar con título universitario a influencers que generen contenido en redes sociales.

Prensa del Congreso de La República confirmo que actualmente no hay un proyecto de ley que haga referencia a la exigencia de título universitario a influencers para generar contenido en redes sociales

En el Perú, la capacidad de presentar Proyectos de Ley es una facultad compartida que emana de diversos órganos estatales y de la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es importante mencionar que todos los proyectos deben someterse rigurosamente al proceso de debate y aprobación del Congreso. La iniciativa legislativa recae principalmente en:

Poder Ejecutivo: A través del Presidente de la República.

Poder Legislativo: Mediante los Congresistas de la República y las comisiones parlamentarias.

Órganos Autónomos y Locales: El Poder Judicial, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales (municipalidades).

La Ciudadanía: A través de la Iniciativa Legislativa Popular, siempre que se cumpla con la recolección del porcentaje de firmas estipulado por ley (usualmente el 0.3% de la población electoral).

El ecosistema de creadores de contenido en Perú ha experimentado una expansión significativa en 2025, consolidando a los influencers y streamers como actores cruciales en el marketing y la comunicación. El sector muestra un crecimiento, pues el número de influencers en el país supera los 100,000 este año, según estimaciones de la Agencia Influencity. Este auge se sustenta en el alto uso de plataformas digitales por parte de los peruanos: redes clave como TikTok alcanzan los 19.7 millones de usuarios, y YouTube cuenta con 17.5 millones (eBIZ, primer trimestre 2025). Este alcance masivo se traduce en un impacto directo en la audiencia, ya que según Impronta Research, para El Comercio, señala que seis de cada diez peruanos sigue activamente a algún creador de contenido.

En este contexto, se difundió en redes sociales la versión de que el Gobierno peruano había propuesto exigir título universitario a los influencers que generan contenido en redes sociales. Sin embargo, según el Congreso de la República, hasta la fecha de esta verificación no existe ningún proyecto de ley relacionado con ese tema.

Congreso de La República desmiente esta versión

En primer lugar, se realizó una búsqueda en la página oficial del Congreso de la República, específicamente en el apartado "Búsqueda de Proyectos de Ley", donde se registran todas las iniciativas legislativas presentadas hasta la fecha. Sin embargo, tras aplicar los filtros de búsqueda avanzada, no se encontró ninguna propuesta relacionada con este tema.

Además, el Verificador de La República se comunicó con el área de prensa del Congreso, desde donde confirmaron que, hasta el momento, no se ha presentado ningún proyecto de ley que vincule a los influencers con la exigencia de contar con un título universitario para generar contenido en redes sociales.

Como contexto adicional en el panorama regulatorio global, cabe señalar que, desde finales de octubre de 2025, la República Popular China —a través de la Administración del Ciberespacio de China (CAC)— implementó una nueva normativa orientada a frenar la desinformación en línea. Esta medida establece que los influencers que aborden temas sensibles y especializados como medicina, salud, derecho, finanzas o educación solo podrán generar contenido sobre dichas materias si cuentan con una acreditación formal que demuestre su formación profesional. Dicha acreditación incluye títulos universitarios o cualquier certificación oficial verificable.

Conclusión:

En síntesis, no existe ningún registro en la página oficial del Congreso de la República del Perú que respalde la existencia de un proyecto de ley que exija a los influencers contar con título universitario para crear contenido en redes sociales. Además, el área de prensa del Congreso confirmó que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa sobre este tema. Por tanto, es falso que el Gobierno peruano haya propuesto una ley que imponga que los influencers requiere un título universitario para poder crear contenido en redes sociales.

