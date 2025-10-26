Los usuarios de Interbank pueden exonerar el pago de comisiones siguiendo las condiciones del banco. | Composición: LR/IA

Los usuarios de Interbank que deseen realizar operaciones bancarias u otros servicios deberán pagar desde S/3. Sin embargo, la entidad informó a sus clientes que pueden exonerar las comisiones siempre y cuando cumplan con un monto mínimo en sus cuentas. En particular, este cobro no cuenta como mantenimiento.

De esta manera, los usuarios podrán realizar retiros y depósitos en los diferentes canales de atención de Interbank, así como utilizar su aplicativo móvil Plin de forma gratuita bajo condiciones específicas. Para ello, se requiere seguir estos pasos, lo que evitará el pago de comisiones innecesarias.

¿Cómo evitar el pago de comisiones de Interbank?

Interbank comunicó que los clientes que mantengan un saldo promedio de S/200 entre las diferentes cuentas, incluyendo la cuenta Sueldo, tendrán la posibilidad de realizar operaciones sin costos ni comisiones. Además, los usuarios accederán a estos beneficios:

Retiros y depósitos ilimitados en más de 1,700 Cajeros Global Net.

Retiros y depósitos ilimitados en más de 7 mil Agentes Interbank.

3 retiros y depósitos ilimitados en Tiendas Interbank.

Con Plin las transferencias son inmediatas y gratuitas hasta por S/2.000 diarios.

Cabe señalar que para exonerar el pago de comisión se toman en cuenta las cuentas Millonaria, Simple, Sueldo, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Super Tasa, Depósito a plazo, Ahorros Euros y Ahorro Max.

¿Cuáles son las comisiones por los servicios de Interbank?

Por otro lado, Interbank aplicará comisiones a los clientes que no alcancen a acumular S/200 en promedio entre sus cuentas. Así, el pago adicional se cobrará según el tipo de operación bancaria que realice el usuario.

En Tiendas Interbank, se podrá hacer un depósito libre al mes. Los depósitos o retiros adicionales tendrán un costo de S/10.

En Cajeros Global Net, se podrá realizar dos retiros y dos depósitos gratis cada mes. De requerir una operación adicional tendrá una comisión de S/3.

Las transferencias interbancarias digitales seguirán siendo gratis para importes menores a S/500 y para importes mayores tendrán un costo de S/4,5.

