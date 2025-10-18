Interbank lanzó un nuevo método de transferencia para Plin. Esta función permite a los usuarios de la billetera digital enviar y recibir dinero de forma rápida mediante mensajes de texto a través de WhatsApp. El usuario puede acceder a este servicio desde su aplicativo de Interbank.

La nueva función facilita las transferencias mediante la interacción con un bot en WhatsApp. El usuario debe indicar el monto, el nombre del destinatario y una clave Plin exclusiva para WhatsApp.

¿Cómo hacer transferencias de Plin por WhatsApp?

Para poder tener habilitada la opción, primero debes descargar e ingresar al aplicativo de "Interbank App", luego seguir los siguientes pasos: