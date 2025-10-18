Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto
Interbank presentó un nuevo método de transferencia a través de Plin que permite a los usuarios enviar y recibir dinero por WhatsApp utilizando una clave exclusiva para este tipo de operaciones.
Interbank lanzó un nuevo método de transferencia para Plin. Esta función permite a los usuarios de la billetera digital enviar y recibir dinero de forma rápida mediante mensajes de texto a través de WhatsApp. El usuario puede acceder a este servicio desde su aplicativo de Interbank.
La nueva función facilita las transferencias mediante la interacción con un bot en WhatsApp. El usuario debe indicar el monto, el nombre del destinatario y una clave Plin exclusiva para WhatsApp.
¿Cómo hacer transferencias de Plin por WhatsApp?
Para poder tener habilitada la opción, primero debes descargar e ingresar al aplicativo de "Interbank App", luego seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la opción "Plineos por WhatsApp", ubicada en la pantalla de inicio de la aplicación.
- La aplicación te pedirá crear una clave de cuatro dígitos. Por seguridad, se recomienda evitar números consecutivos, fechas de nacimiento o claves asociadas a tarjetas.
- Tómate una fotografía para validar tu identidad a través de biometría.
- Una vez validada la imagen, el uso de Plin a través de WhatsApp quedará habilitado.
- Serás redirigido a un chat verificado con check verde, bajo el nombre "Plin Interbank".
- En el chat, deberás escribir el mensaje “Quiero hacer un plineo”. El bot te responderá de inmediato.
- El asistente virtual te consultará el monto y el nombre completo de la persona a la que deseas transferir.
- A continuación, se te pedirá compartir el contacto del destinatario. Para ello, es necesario que tengas guardado previamente el número en la agenda de tu teléfono.
- El bot solicitará completar algunos datos adicionales para finalizar la transacción. Presiona el botón “Plinear”.Se abrirá una nueva pestaña donde deberás ingresar la siguiente información: monto, destino y clave de Plin. Finalmente, selecciona la billetera digital del destinatario (Plin, Yape, entre otras) y confirma la operación.
- Una vez procesado el plineo, recibirás una notificación de éxito junto con una imagen que resume los datos de la transacción.