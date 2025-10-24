HOYSuscripcion LR Focus

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

A pocos meses de culminar el 2025, entidades financieras en el Perú continúan compitiendo por atraer clientes, ofreciéndoles atractivas tasas de interés para sus depósitos a plazo fijo, según datos de la SBS.

Los depósitos realizados en instituciones reguladas por la SBS están respaldados por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)
Los depósitos realizados en instituciones reguladas por la SBS están respaldados por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)

En búsqueda de nuevos usuarios, entidades financieras en Perú, tales como bancos, cajas municipales y cajas rurales, ofrecen atractivas tasas de interés para captar la atención de futuros usuarios. Según la SBS, el promedio de la tasa más alta de interés en soles por depósitos a plazo fijo, hasta agosto del presente año, lo ofrece la Caja Rural de Ahorro y Crédito Incasur, con 6.50% anual. La siguen la Caja del Centro (tasa de 6.10%), la Financiera Efectiva (tasa de 5.88%) y la Caja Maynas (tasa de 5.77%).

Las 10 primeras tasas promedio de interés más altas para depósitos a plazo fijo en soles, a más de 360 días, actualizados hasta agosto del 2025 para cajas municipales y cajas rurales, así como los bancos o financieras actualizados hasta septiembre del 2025, son las siguientes:

ENTIDAD FINANCIERATASA ANUAL
Incasur 6.50%
Caja Del Centro 6.10%
Financiera Efectiva 5.88%
Caja Maynas 5.77%
Caja Lima 5.62%
Caja Ica 5.61%
Caja Trujillo 5.57%
Caja Paita 5.55%
Financiera Confianza 5.53%
Financiera Surgir 5.47%

¿Qué es son los depósitos a plazo fijo?

Los depósitos a plazo fijo son un tipo de inversión en la que se le asigna capital a una entidad financiera durante un periodo de tiempo. Acorde a la SBS, tanto individuos como empresas pueden realizar este tipo de inversiones. No obstante, si se realiza algún retiro anticipado de manera parcial o total, se aplicarán las penalidades estipuladas en el contrato correspondiente, considerando la normativa vigente.

¿Cómo mantener tus depósitos seguros?

La seguridad de los depósitos realizados en entidades reguladas por la SBS es velada por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), quien garantiza una cobertura de hasta S/118.300 por cada una de las entidades financieras vinculadas a él entre los meses de septiembre y noviembre del presente año.

En caso de que una institución financiera no proteja el ahorro de datos correctamente, se garantizan depósitos de hasta S/118.300. No obstante, si el capital supera este monto, se recomienda diversificar los fondos en distintas entidades. De este modo, el usuario se podrá beneficiar de la cobertura del FSD en cada banco.

