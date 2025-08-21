Usuarios reportan caída del aplicativo de Interbank a nivel nacional: no pueden acceder a ver saldo ni hacer transferencias
Usuarios vienen reportando fallas al momento de ingresar al aplicativo digital de Interbank. "Estamos teniendo problemas para cargar el App", se lee al momento de entrar.
- Banco de la Nación cuánto debes ganar como mínimo para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los requisitos del préstamo
- Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas
Diversos usuarios de Interbank vienen reportando caída en el aplicativo digital. "¡Uy! Estamos teniendo problemas para cargar el App", se lee cuando intenta ingresar a sus respectivas cuentas. A través de X, diversas personas vienen mostrando su preocupación porque no pueden acceder a ver sus saldos ni tampoco hacer pagos a través del aplicativo web. "¿A qué hora resuelven el problema?", expresó una usuaria.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Asimismo, por el momento, el banco Interbank no se ha pronunciado de manera oficial sobre este hecho.
Banca móvil de Interbank no funciona, reportar usuarios a nivel nacional. Foto: X.
PUEDES VER: Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas
Banca móvil de Interbank se cae: usuarios no pueden ingresar
Miles de usuarios del banco Interbank vienen reportando que no pueden acceder al app móvil. "Otra vez con problemas en la app..." colocó Walter Medina a través de su cuenta en X.
¿Funciona el aplicativo Plin?
Actualmente, el aplicativo Plin funciona con regularidad. Usuarios pueden acceder a esta plataforma sin ningún problema, por lo que, es una forma útil para realizar pagos digitales.