HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Usuarios reportan caída del aplicativo de Interbank a nivel nacional: no pueden acceder a ver saldo ni hacer transferencias

Usuarios vienen reportando fallas al momento de ingresar al aplicativo digital de Interbank. "Estamos teniendo problemas para cargar el App", se lee al momento de entrar.

Usuarios reportan caída de Interbank y falta de acceso a la banca móvil
Usuarios reportan caída de Interbank y falta de acceso a la banca móvil | Foto: composición LR/IA

Diversos usuarios de Interbank vienen reportando caída en el aplicativo digital. "¡Uy! Estamos teniendo problemas para cargar el App", se lee cuando intenta ingresar a sus respectivas cuentas. A través de X, diversas personas vienen mostrando su preocupación porque no pueden acceder a ver sus saldos ni tampoco hacer pagos a través del aplicativo web. "¿A qué hora resuelven el problema?", expresó una usuaria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, por el momento, el banco Interbank no se ha pronunciado de manera oficial sobre este hecho.

Banca móvil de Interbank no funciona, reportar usuarios a nivel nacional. Foto: X.

Banca móvil de Interbank no funciona, reportar usuarios a nivel nacional. Foto: X.

PUEDES VER: Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

lr.pe

Banca móvil de Interbank se cae: usuarios no pueden ingresar

Miles de usuarios del banco Interbank vienen reportando que no pueden acceder al app móvil. "Otra vez con problemas en la app..." colocó Walter Medina a través de su cuenta en X.

¿Funciona el aplicativo Plin?

Actualmente, el aplicativo Plin funciona con regularidad. Usuarios pueden acceder a esta plataforma sin ningún problema, por lo que, es una forma útil para realizar pagos digitales.

Notas relacionadas
Banco de la Nación cuánto debes ganar como mínimo para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los requisitos del préstamo

Banco de la Nación cuánto debes ganar como mínimo para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los requisitos del préstamo

LEER MÁS
Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

LEER MÁS
SBS actualiza lista de personas expuestas políticamente: bancos aplicarán mayor filtro a jueces, embajadores y dirigentes políticos

SBS actualiza lista de personas expuestas políticamente: bancos aplicarán mayor filtro a jueces, embajadores y dirigentes políticos

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate RÉCORD con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate RÉCORD con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS
Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

LEER MÁS
Retiro de AFP 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la octava liberación de hasta S/21.400

Retiro de AFP 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la octava liberación de hasta S/21.400

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Economía

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota