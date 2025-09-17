Si se detecta que un empleador no ha realizado los depósitos correspondientes a tu AFP, la recomendación es contactar a Sunafil. | Foto: Composición LR/ Andina

Si se detecta que un empleador no ha realizado los depósitos correspondientes a tu AFP, la recomendación es contactar a Sunafil. | Foto: Composición LR/ Andina

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú se sustenta en la capitalización individual, donde cada trabajador afiliado acumula un fondo propio con el objetivo de asegurar su jubilación. Cada mes, los empleadores descuentan un porcentaje del salario de los trabajadores y lo transfieren a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente. Sin embargo, existen casos en los que los depósitos no se realizan oportunamente, lo que puede generar perjuicios en el ahorro previsional del afiliado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ante esta situación, los organismos vinculados a las AFP recomiendan que los trabajadores verifiquen de manera constante su estado de cuenta. Este documento detalla no solo los aportes registrados, sino también la rentabilidad que generan los fondos. Con ello, se puede corroborar si las retenciones realizadas en las boletas de pago coinciden con los depósitos efectuados en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cómo revisar tu estado de cuenta AFP en línea paso a paso

La Asociación de AFP (AAFP) indicó en su momento que la forma más sencilla de comprobar si los aportes se encuentran al día es mediante la revisión en línea del estado de cuenta. Este trámite puede realizarse ingresando a la página web oficial de la AFP a la que se encuentra afiliado el trabajador: AFP Integra, Prima AFP, AFP Hábitat o Profuturo AFP. De igual forma, cada administradora cuenta con aplicaciones móviles que permiten acceder rápidamente a la información desde cualquier dispositivo.

Para que la verificación sea efectiva, los especialistas recomiendan cotejar los registros digitales con las boletas de pago entregadas en el centro de trabajo. De esta manera, se asegura que los descuentos por concepto de pensiones se encuentren reflejados en la cuenta individual del afiliado. En caso de encontrar inconsistencias, es clave actuar de inmediato para evitar que el ahorro destinado a la jubilación se vea comprometido en el futuro.

Qué hacer si tu empleador no deposita tus aportes en la AFP

Cuando se detecta que un empleador no ha realizado los depósitos correspondientes, la recomendación es contactar a Sunafil. La entidad en cargada de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales en el país.

Es importante precisar que los fondos acumulados en la CIC son intangibles e inembargables. Esto significa que no pueden ser objeto de descuentos ni retenciones por parte de terceros, salvo en casos de deudas alimentarias autorizadas por ley. De esta forma, se asegura la protección del ahorro destinado a la jubilación, incluso frente a incumplimientos de parte de los empleadores.

Octavo retiro AFP 2025: lo aprobado por la Comisión de Economía

En paralelo a la verificación de aportes, la discusión sobre la posibilidad de retirar parte de los fondos previsionales continúa en el Congreso. Recientemente, la Comisión de Economía aprobó con 24 votos a favor el dictamen que habilita un octavo retiro de fondos de AFP. La propuesta establece que los afiliados podrán disponer de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400.

El dictamen precisa que los desembolsos se efectuarán en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días, dentro de un plazo de 90 días posteriores a la publicación del reglamento. Además, se mantiene la condición de intangibilidad de los fondos, salvo en el caso de deudas alimentarias, donde se permitirá la retención de hasta el 30%. Según cálculos de la Asociación de AFP, de aprobarse en el Pleno, este retiro podría significar una liberación superior a S/26.000 millones, cifra que se sumaría a los S/115.000 millones ya retirados en procesos anteriores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.