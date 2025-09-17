HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
EN VIVO

En juicio, memoria y Martín Vizcarra en entrevista | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía debate HOY nueva liberación de fondos de pensiones

Grupo de trabajo que preside Fuerza Popular discutirá los proyectos de ley para autorizar un octavo retiro de las AFP. Diversas bancadas y el Poder Ejecutivo han dado su respaldo a esta medida.

La Comisión de Economía tiene en sus manos el futuro de un octavo retiro de las AFP. Hoy podría aprobarse el dictamen respectivo. Foto: composición LR/Congreso
La Comisión de Economía tiene en sus manos el futuro de un octavo retiro de las AFP. Hoy podría aprobarse el dictamen respectivo. Foto: composición LR/Congreso

El retiro de las AFP podría aprobarse este miércoles 17 de septiembre. La Comisión de Economía del Congreso decidirá el destino de los proyectos de ley que plantean facultar a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) para que dispongan de su dinero ahorrado en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Únete a nuestro canal de política y economía

En la agenda de este grupo de trabajo que preside Fuerza Popular, destacan la participación del ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara. Si bien estas dos últimas entidades se han mostrado en contra de esta medida, lo cierto es que el Poder Ejecutivo y varias bancadas la respaldan.

Retiro AFP EN VIVO: Congreso discutirá proyectos para autorizar liberación de fondos

09:04
17/9/2025

Dina Boluarte cede a presión social y apoya retiro de AFP

La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio a conocer su respaldo al proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP. Esto ocurre luego de las movilizaciones ocurridas el sábado 13 de setiembre en protesta contra la reforma de pensiones y prohibición de nuevas liberaciones de ahorros.

"Queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y atendiendo la preocupación de millones de peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", señaló la mandataria.

08:58
17/9/2025

¿Cuál es la agenda de la Comisión de Economía del Congreso?

-Exposición del Ministro de Economía y Finanzas, Señor Raúl Pérez Reyes Espejo.

-Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Señor Sergio Javier Espinosa Chiroque.

-Exposición de la Presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Señora Ana Cecilia Jara Barboza.

-Debate y votación del Dictamen P.L. 6604/2023-CR, recaído en el Proyecto de Ley 06604/2023-CR y el Proyecto de Ley 10658/2024-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la amazonía, a fin de incluir nuevos distritos de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en sus alcances.

-Debate y votación del Dictamen del P.L. 8563/2024-CR, recaído en el Proyecto de Ley 08563/2024-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los sevicios penitenciarios, a fin de fortalecer la participación del sector privado en la infraestructura penitenciaria”.

-Debate y votación del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 09002/2024-CR, Proyecto de Ley 09003/2024-CR, Proyecto de Ley 09024/2024-CR, Proyecto de Ley 09103/2024-CR, Proyecto de Ley 09499/2024-CR, Proyecto de Ley 09571/2024-CR,  Proyecto de Ley 10153/2024-CR, Proyecto de Ley 10227/2024-CR, Proyecto de Ley 10355/2024-CR, Proyecto de Ley 10440/2024-CR, Proyecto de Ley 10483/2024-CR, Proyecto de Ley 10493/2024-CR, Proyecto de Ley 10614/2024-CR, Proyecto de Ley 10620/2024-CR, Proyecto de Ley 10684/2024-CR, Proyecto de Ley 10698/2024-CR, Proyecto de Ley 10782/2024-CR, Proyecto de Ley 11165/2024-CR, Proyecto de Ley 11169/2024-CR, Proyecto de Ley 11202/2024-CR, Proyecto11265/2024-CR, Proyecto de Ley 11274/2024-CR, Proyecto de Ley 11331/2024-CR, Proyecto de Ley 11385/2024-CR, Proyecto de Ley 11416/2024-CR, Proyecto de Ley 11439/2024-CR, que propone la “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta el monto de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”.

08:53
17/9/2025

Retiro AFP: ¿A qué hora inicia la Comisión de Economía?

El debate del retiro de las AFP iniciará a las 10:00 a. m., según consta en la agenda difundida en el portal del Congreso. 

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
Notas relacionadas
Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

LEER MÁS
Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

LEER MÁS
Reforma de pensiones se cae: los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley que beneficia a las AFP

Reforma de pensiones se cae: los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley que beneficia a las AFP

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP: Comisión de Economía del Congreso podría aprobar HOY nueva liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP: Comisión de Economía del Congreso podría aprobar HOY nueva liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

LEER MÁS
Fujimorismo deshace su propia reforma de pensiones: Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

Fujimorismo deshace su propia reforma de pensiones: Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

LEER MÁS
TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Economía

INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo desde la prepandemia y no lo recuperaron más

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 17 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota