Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía debate HOY nueva liberación de fondos de pensiones
Grupo de trabajo que preside Fuerza Popular discutirá los proyectos de ley para autorizar un octavo retiro de las AFP. Diversas bancadas y el Poder Ejecutivo han dado su respaldo a esta medida.
El retiro de las AFP podría aprobarse este miércoles 17 de septiembre. La Comisión de Economía del Congreso decidirá el destino de los proyectos de ley que plantean facultar a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) para que dispongan de su dinero ahorrado en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
En la agenda de este grupo de trabajo que preside Fuerza Popular, destacan la participación del ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara. Si bien estas dos últimas entidades se han mostrado en contra de esta medida, lo cierto es que el Poder Ejecutivo y varias bancadas la respaldan.
Retiro AFP EN VIVO: Congreso discutirá proyectos para autorizar liberación de fondos
Dina Boluarte cede a presión social y apoya retiro de AFP
La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio a conocer su respaldo al proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP. Esto ocurre luego de las movilizaciones ocurridas el sábado 13 de setiembre en protesta contra la reforma de pensiones y prohibición de nuevas liberaciones de ahorros.
"Queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y atendiendo la preocupación de millones de peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", señaló la mandataria.
¿Cuál es la agenda de la Comisión de Economía del Congreso?
-Exposición del Ministro de Economía y Finanzas, Señor Raúl Pérez Reyes Espejo.
-Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Señor Sergio Javier Espinosa Chiroque.
-Exposición de la Presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Señora Ana Cecilia Jara Barboza.
-Debate y votación del Dictamen P.L. 6604/2023-CR, recaído en el Proyecto de Ley 06604/2023-CR y el Proyecto de Ley 10658/2024-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la amazonía, a fin de incluir nuevos distritos de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en sus alcances.
-Debate y votación del Dictamen del P.L. 8563/2024-CR, recaído en el Proyecto de Ley 08563/2024-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los sevicios penitenciarios, a fin de fortalecer la participación del sector privado en la infraestructura penitenciaria”.
-Debate y votación del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 09002/2024-CR, Proyecto de Ley 09003/2024-CR, Proyecto de Ley 09024/2024-CR, Proyecto de Ley 09103/2024-CR, Proyecto de Ley 09499/2024-CR, Proyecto de Ley 09571/2024-CR, Proyecto de Ley 10153/2024-CR, Proyecto de Ley 10227/2024-CR, Proyecto de Ley 10355/2024-CR, Proyecto de Ley 10440/2024-CR, Proyecto de Ley 10483/2024-CR, Proyecto de Ley 10493/2024-CR, Proyecto de Ley 10614/2024-CR, Proyecto de Ley 10620/2024-CR, Proyecto de Ley 10684/2024-CR, Proyecto de Ley 10698/2024-CR, Proyecto de Ley 10782/2024-CR, Proyecto de Ley 11165/2024-CR, Proyecto de Ley 11169/2024-CR, Proyecto de Ley 11202/2024-CR, Proyecto11265/2024-CR, Proyecto de Ley 11274/2024-CR, Proyecto de Ley 11331/2024-CR, Proyecto de Ley 11385/2024-CR, Proyecto de Ley 11416/2024-CR, Proyecto de Ley 11439/2024-CR, que propone la “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta el monto de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”.
Retiro AFP: ¿A qué hora inicia la Comisión de Economía?
El debate del retiro de las AFP iniciará a las 10:00 a. m., según consta en la agenda difundida en el portal del Congreso.