Víctor Flores informó en sus redes sociales que este miércoles citará al MEF y otras entidades para debatir el retiro AFP. Foto: composición LR/Congreso | composición LR/Congreso

La movilización ciudadana contra la reforma de pensiones y por el octavo retiro AFP ha hecho retroceder al gobierno y al Congreso. Primero, Dina Boluarte se vio obligada a corregir la posición de su ministerio de Economía y a anunciar su respaldo a esta medida. En segundo lugar, la Comisión de Economía que preside Víctor Flores, de Fuerza Popular, decidió poner en agenda los proyectos de ley para este miércoles 17 de septiembre.

"La presidencia de esta comisión informa a la opinión pública que este miércoles se pondrá en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las AFP. Por ello, se ha invitado al MEF, a la SBS y a la Asociación de las AFP para que brinden sus opiniones al respecto", se lee en el comunicado publicado por el legislador fujimorista.

Como se recuerda, Flores se había mostrado renuente a incorporar el retiro de las AFP a la discusión parlamentaria y solo había atinado a crear tres subgrupos de trabajo y un Consejo Consultivo integrado por especialistas afines a su línea de conducción. No obstante, la insistencia de diversas bancadas, la declaración de Dina Boluarte y la protesta liderada por jóvenes surtieron efecto.

Retiro AFP bajo la lupa del Congreso

En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, José Jerí y su vicepresidente, Ilich López, volvieron a actuar en sintonía como en sus intervenciones en la Comisión de Economía de la legislatura pasada. Ambos señalaron que una nueva liberación de fondos previsionales no debe darse como las siete anteriores.

"Sobre el retiro, es importante señalar que hay que presentarles alternativas a la población. En ese sentido, decimos dos cosas: liberación de fondos como garantía para autopréstamo o para fines de vivienda. La población quiere liquidez para invertir en algún emprendimiento o para invertir en algún activo. Estamos planteando algo para mediano y largo plazo, que espero genere consensos", explicó Jerí.