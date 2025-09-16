HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Economía

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

En el Congreso existen hasta doce propuestas legislativas para dejar sin efecto la reforma de pensiones y su reglamento. Cuatro de ellas, incluso, plantean autorizar un nuevo retiro de las AFP.

Siete bancadas cuentan con proyectos de ley para derogar la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular. Foto: composición LR/Congreso
Siete bancadas cuentan con proyectos de ley para derogar la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular. Foto: composición LR/Congreso

En los últimos cinco días, congresistas de diferentes bancadas han presentado proyectos de ley para derogar la reforma del sistema de pensiones y su reglamento. El último de ellos tiene como autor al parlamentario de Somos Perú, Paul Gutiérrez, quien además busca la devolución total de los fondos acumulados en las cuentas de AFP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En total, ya son doce los legisladores que persiguen el mismo objetivo y que se suman al rechazo ciudadano contra este dispositivo. No obstante, hay bancadas como Fuerza Popular que aún persisten en defender parte de su contenido, mientras que otras como Alianza para el Progreso o Renovación Popular retroceden ante la presión social.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: Congreso debatirá este 17 de septiembre nueva liberación de fondos de pensiones

lr.pe

Reforma de pensiones: plantean derogar norma fujimorista

Una semana después de haber sido reglamentada la reforma de pensiones a cargo del Poder Ejecutivo, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto para derogar esta ley que ha generado y una serie de críticas por parte de organizaciones de aportantes y especialistas en la materia, ya que prolongaría el modelo de las AFP en el país y no atendería a la población más vulnerable.

Además de este objetivo general, Gonza plantea autorizar la devolución de los fondos de capitalización individual a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de seis meses, según lo estipule la SBS. A diferencia del congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, propone dejar sin efecto el reglamento de la Ley de Modernización Previsional.

PUEDES VER: Congreso echa la culpa al gobierno de Boluarte y propone derogar parcialmente reglamento de reforma de pensiones

lr.pe

El tercer congresista que busca derogar la reforma del sistema de pensiones es José Luna, de Podemos. En su análisis, se trata de un "modelo regresivo que vulnera derechos y refuerza la dependencia de los trabajadores hacia entidades financieras privadas". En texto también se incorpora una disposición final para autorizar el retiro de hasta 4 UIT de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Al igual que Luna, Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, propone lo mismo, aunque hace un énfasis en la creación de una Comisión Multisectorial encargada de diseñar un nuevo marco normativo para el sistema de pensiones, integrada por el Ejecutivo, la SBS, la ONP y las organizaciones de afiliados.

Otros legisladores de izquierda que buscan derogar la reforma previsional y su reglamento son Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular), Margot Palacios (Juntos por el Perú) y Jaime Quito (Bancada Socialista). Aunque, este último introduce una disposición para que el Poder Ejecutivo apruebe el monto de pensión mínima de jubilación en el SNP, "no pudiendo ser menor al monto equivalente a la RMV".

PUEDES VER: Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones

lr.pe

Por último, Elías Varas (Juntos por el Perú), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú) y Paul Gutiérrez (Somos Perú) se suman a esta lista de opositores a la norma gestada por Fuerza Popular. En el caso del expresidente de la Comisión de Energía y Minas plantea la devolución total e irrestricta de los fondos acumulados en las AFP.

Hay que mencionar, que la parlamentaria Sigrid Bazán presentó en octubre del año pasado una iniciativa que elimina la ley N°32123 y plantea la creación de un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), el cual está basado en tres pilares: contributivo, no contributivo universal y complementario.

PUEDES VER: Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

lr.pe

Sigrid Bazán acusa a Fuerza Popular de mentir

De acuerdo con la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, el comunicado de Fuerza Popular en el que acusan al Gobierno de desnaturalizar la reforma de pensiones es mentira. Y es que el texto aprobado por el Pleno en mayo del año pasado y ratificado tres meses después, fue sustentado por César Revilla de la bancada naranja.

Recordemos que esta norma recibió el respaldo de una irrisoria mayoría. Apenas fueron 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones, los que la convalidaron por segunda vez en medio de gritos y quejas contra el manejo de la Mesa Directiva que moderaba transitoriamente el vicepresidente Arturo Alegría de Fuerza Popular.

PUEDES VER: Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

lr.pe

Ante la irregularidades observadas en la segunda votación que ratificó la reforma del sistema de pensiones, dos legisladores solicitaron la anulación de este proceso y que se discuta nuevamente esta propuesta en la Comisión de Economía. No obstante, el Pleno del jueves 22 de agosto no logró obtener el respaldo de la mayoría simple de los parlamentarios habilitados para aprobar la reconsideración presentada por Germán Tacuri. Recién, fue promulgada por el gobierno de Boluarte el 24 de septiembre.

"Fuerza Popular miente sin vergüenza y saca un comunicado negando disposiciones que ellos mismos aprobaron en la Ley Pro-AFP. Este texto que defendieron y aprobaron señala de manera textual que los nuevos retiros de las AFP quedan prohibidos. La Décimo Quinta disposición de esta norma es clarísima: menores de 40 años no pueden retirar el 95,5% de su fondo", enfatizó Sigrid Bazán.

Además, evidenció que el fujimorismo ahora busca poner en agenda el octavo retiro de las 4 UIT de las AFP cuando la Comisión de Economía que preside Víctor Flores no pone al debate ni uno de los más de 20 proyectos de ley presentados hasta ahora. Por el contrario, se ha mostrado anteriormente en contra de este tipo de medidas.

Notas relacionadas
Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

LEER MÁS
Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones

Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones

LEER MÁS
Proyectos del Congreso apuntan a derogar la reforma del sistema de pensiones que favorece a las AFP

Proyectos del Congreso apuntan a derogar la reforma del sistema de pensiones que favorece a las AFP

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: Congreso debatirá este 17 de septiembre nueva liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: Congreso debatirá este 17 de septiembre nueva liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Reintegro 4: herederos del Fonavi cobran con estos documentos durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Reintegro 4: herederos del Fonavi cobran con estos documentos durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Muere a los 25 años Martina García Anguita, una de las dirigentes más jóvenes de Podemos en Castilla La Mancha, en España

Sala Penal de Apelaciones confirma condena de veinte años de cárcel a sujeto que por delito de feminicidio de su ex pareja

Economía

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Precio del dólar en Perú HOY: así terminó el dólar este martes 16 de septiembre

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota