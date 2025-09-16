En los últimos cinco días, congresistas de diferentes bancadas han presentado proyectos de ley para derogar la reforma del sistema de pensiones y su reglamento. El último de ellos tiene como autor al parlamentario de Somos Perú, Paul Gutiérrez, quien además busca la devolución total de los fondos acumulados en las cuentas de AFP.

En total, ya son doce los legisladores que persiguen el mismo objetivo y que se suman al rechazo ciudadano contra este dispositivo. No obstante, hay bancadas como Fuerza Popular que aún persisten en defender parte de su contenido, mientras que otras como Alianza para el Progreso o Renovación Popular retroceden ante la presión social.

Reforma de pensiones: plantean derogar norma fujimorista

Una semana después de haber sido reglamentada la reforma de pensiones a cargo del Poder Ejecutivo, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto para derogar esta ley que ha generado y una serie de críticas por parte de organizaciones de aportantes y especialistas en la materia, ya que prolongaría el modelo de las AFP en el país y no atendería a la población más vulnerable.

Además de este objetivo general, Gonza plantea autorizar la devolución de los fondos de capitalización individual a los afiliados a las AFP en un plazo máximo de seis meses, según lo estipule la SBS. A diferencia del congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, propone dejar sin efecto el reglamento de la Ley de Modernización Previsional.

El tercer congresista que busca derogar la reforma del sistema de pensiones es José Luna, de Podemos. En su análisis, se trata de un "modelo regresivo que vulnera derechos y refuerza la dependencia de los trabajadores hacia entidades financieras privadas". En texto también se incorpora una disposición final para autorizar el retiro de hasta 4 UIT de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Al igual que Luna, Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, propone lo mismo, aunque hace un énfasis en la creación de una Comisión Multisectorial encargada de diseñar un nuevo marco normativo para el sistema de pensiones, integrada por el Ejecutivo, la SBS, la ONP y las organizaciones de afiliados.

Otros legisladores de izquierda que buscan derogar la reforma previsional y su reglamento son Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular), Margot Palacios (Juntos por el Perú) y Jaime Quito (Bancada Socialista). Aunque, este último introduce una disposición para que el Poder Ejecutivo apruebe el monto de pensión mínima de jubilación en el SNP, "no pudiendo ser menor al monto equivalente a la RMV".

Por último, Elías Varas (Juntos por el Perú), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú) y Paul Gutiérrez (Somos Perú) se suman a esta lista de opositores a la norma gestada por Fuerza Popular. En el caso del expresidente de la Comisión de Energía y Minas plantea la devolución total e irrestricta de los fondos acumulados en las AFP.

Hay que mencionar, que la parlamentaria Sigrid Bazán presentó en octubre del año pasado una iniciativa que elimina la ley N°32123 y plantea la creación de un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), el cual está basado en tres pilares: contributivo, no contributivo universal y complementario.

Sigrid Bazán acusa a Fuerza Popular de mentir

De acuerdo con la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, el comunicado de Fuerza Popular en el que acusan al Gobierno de desnaturalizar la reforma de pensiones es mentira. Y es que el texto aprobado por el Pleno en mayo del año pasado y ratificado tres meses después, fue sustentado por César Revilla de la bancada naranja.

Recordemos que esta norma recibió el respaldo de una irrisoria mayoría. Apenas fueron 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones, los que la convalidaron por segunda vez en medio de gritos y quejas contra el manejo de la Mesa Directiva que moderaba transitoriamente el vicepresidente Arturo Alegría de Fuerza Popular.

Ante la irregularidades observadas en la segunda votación que ratificó la reforma del sistema de pensiones, dos legisladores solicitaron la anulación de este proceso y que se discuta nuevamente esta propuesta en la Comisión de Economía. No obstante, el Pleno del jueves 22 de agosto no logró obtener el respaldo de la mayoría simple de los parlamentarios habilitados para aprobar la reconsideración presentada por Germán Tacuri. Recién, fue promulgada por el gobierno de Boluarte el 24 de septiembre.

"Fuerza Popular miente sin vergüenza y saca un comunicado negando disposiciones que ellos mismos aprobaron en la Ley Pro-AFP. Este texto que defendieron y aprobaron señala de manera textual que los nuevos retiros de las AFP quedan prohibidos. La Décimo Quinta disposición de esta norma es clarísima: menores de 40 años no pueden retirar el 95,5% de su fondo", enfatizó Sigrid Bazán.

Además, evidenció que el fujimorismo ahora busca poner en agenda el octavo retiro de las 4 UIT de las AFP cuando la Comisión de Economía que preside Víctor Flores no pone al debate ni uno de los más de 20 proyectos de ley presentados hasta ahora. Por el contrario, se ha mostrado anteriormente en contra de este tipo de medidas.