Reforma se desmorona: Fujimorismo ahora plantea derogar aporte obligatorio para independientes

Retroceso. La congresista de Fuerza Popular, Ronsángella Barbarán, ha presentado una segunda propuesta legislativa para modificar la reforma de pensiones que su bancada impulsó el año pasado.

Barbarán vuelve a hacer otra corrección a la reforma de pensiones. Esta vez, plantea eliminar el aporte obligatorio de los independientes. Foto: composición LR/Congreso
Barbarán vuelve a hacer otra corrección a la reforma de pensiones. Esta vez, plantea eliminar el aporte obligatorio de los independientes. Foto: composición LR/Congreso

Fuerza Popular continúa modificando su propia reforma de pensiones que se queda sin respaldo. Esta vez, la congresista Rosángella Barbarán ingresó a mesa de partes del Parlamento un segundo proyecto de ley que plantea eliminar el aporte obligatorio para los trabajadores independientes, amparado en el artículo 9 de la Ley de Modernización Previsional.

De acuerdo con la expresidenta de la Comisión de Economía, establecer un régimen obligatorio para este grupo de empleados sería "una medida regresiva y contraria a la evidencia histórica". En su lugar, ahora considera que se deben promover mecanismos voluntarios, inclusivos y flexibles, los cuales deben estar acompañados de incentivos que fomenten el ahorro sin imponer cargas desproporcionadas.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía escucha opinión del MEF y SBS sobre nueva liberación de fondos

Fuerza Popular busca eliminar aporte obligatorio para independientes

En la exposición de motivos de su proyecto de ley, la congresista Rosángella Barbarán refiere que imponer de forma obligatoria un destino a los ingresos de los trabajadores independientes hacia las AFP no solo restringe la autonomía de los ciudadanos, sino que además, desconoce la naturaleza de este tipo de actividades caracteriza por la irregularidad e inestabilidad de ingresos.

"La presente propuesta legislativa busca consolidar el principio de libertad de decisión de los trabajadores independientes, garantizando que los aportes previsionales que decidan realizar se hagan en condiciones de plena autonomía y confianza", se lee en el texto de la legisladora de la bancada naranja.

PUEDES VER: Fujimorismo deshace su propia reforma de pensiones: Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

Su texto es concreto: derogar el artículo 9 y la disposición complementaria final décimo quinta de la Ley de Modernización Previsional. Además, propone modificar el artículo 11,4 de esta norma para que, la unidad de aporte se defina en función de la remuneración mensual asegurable o pensionable, que no debe ser inferior a la RMV.

Como se recuerda, esta es la segunda iniciativa que plantea Barbarán en menos de 24 horas. La primera de ellas busca restituir la facultad de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) para retirar, de forma excepcional, hasta el 95,5% de sus fondos. Con ello, las correcciones a su reforma empiezan a hacer efectivas y el retroceso ante la presión política y social es notorio.

