Rosángella Barbarán se convierte en la primera congresista de Fuerza Popular en plantear una modificatoria de la cuestionada reforma de pensiones que gestaron. Foto: composición LR/Congreso

La reforma del sistema de pensiones gestada por Fuerza Popular empieza a desmoronarse. Ya son siete las bancadas que buscan derogar esta norma y su reglamento para dejar sin efecto sus alcances. No obstante, el partido liderado por Keiko Fujimori insiste en defender algunos de sus puntos y solo se limita a proponer correcciones inmediatas.

Precisamente, Rosangella Barbarán ingresó a trámite documentario del Congreso un proyecto de ley que plantea restituir la facultad de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que sean menores de 40 años, para retirar, de forma excepcional, hasta el 95,5% de sus fondos de Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones al momento de jubilarse. En su análisis, Barbarán volvió a responsabilizar al Poder Ejecutivo de ser el promotor de esta restricción.

"Esta medida se inicia en el proyecto de ley 6120 del Poder Ejecutivo. En su momento, ellos exponían los motivos y hoy las desconocen. Invoco a entender que nuestro país necesita un sistema para lograr las pensiones dignas y no voy a permitir que ningún congresista populista se quiera colgar de esta normativa. Haciendo una evaluación objetiva de todo lo que hemos visto de la ley, hace faltan cambios inmediatos", dijo la parlamentaria en sus redes sociales.

Fujimorismo retrocede y modifica su reforma de pensiones

La propuesta legislativa de Barbarán persigue el objetivo de restablecer un derecho que fue reconocido anteriormente por la Ley N° 30478, la cual autorizó a los afiliados a disponer de hasta el 95,5% de sus fondos al momento de jubilarse. No obstante, esta facultad fue limitada posteriormente, generando un desequilibrio que ha afectado la confianza ciudadana en el sistema previsional privado.

Por ello, plantea la modificación de la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Modernización Previsional, de modo que se restituya esta modalidad de jubilación restringida. Y es que actualmente, solo quienes tengan 40 años cumplidos o más al 25 de septiembre del 2024 podrán liberar casi la totalidad de sus fondos.

"El afiliado a partir de los 65 años de edad podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro, o solicitar a la AFP la entrega hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes obligatorios, en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal", se lee en su exposición de motivos.

Según recuerda Barbarán, el Congreso aprobó en el 2016 la Ley N° 30425 que otorgó la posibilidad de retirar hasta el 95,5% de su dinero ahorrado en su CIC al cumplir la edad legal de jubilación, medida que había sido acogida positivamente por la ciudadanía.

Sigrid Bazán acusa a Fuerza Popular de mentir

De acuerdo con la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, el comunicado de Fuerza Popular en el que acusan al Gobierno de desnaturalizar la reforma de pensiones es mentira. Y es que el texto aprobado por el Pleno en mayo del año pasado y ratificado tres meses después, fue sustentado por César Revilla de la bancada naranja.

"Fuerza Popular miente sin vergüenza y saca un comunicado negando disposiciones que ellos mismos aprobaron en la Ley Pro-AFP. Este texto que defendieron y aprobaron señala de manera textual que los nuevos retiros de las AFP quedan prohibidos. La Décimo Quinta disposición de esta norma es clarísima: menores de 40 años no pueden retirar el 95,5% de su fondo", enfatizó Sigrid Bazán.

Además, evidenció que el fujimorismo ahora busca poner en agenda el octavo retiro de las 4 UIT de las AFP cuando la Comisión de Economía que preside Víctor Flores no pone al debate ni uno de los más de 20 proyectos de ley presentados hasta ahora. Por el contrario, se ha mostrado anteriormente en contra de este tipo de medidas.