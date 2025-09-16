HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
Economía

Fujimorismo deshace su propia reforma de pensiones: Rosangella Barbarán propone restituir retiros del 95,5%

Parlamentaria de Fuerza Popular responsabiliza al Poder Ejecutivo de restringir esta facultad y ahora, corrige una disposición de la reforma previsional que defienden. Busca restaurar el retiro de hasta el 95,5% al momento de la jubilación.

Rosángella Barbarán se convierte en la primera congresista de Fuerza Popular en plantear una modificatoria de la cuestionada reforma de pensiones que gestaron. Foto: composición LR/Congreso
Rosángella Barbarán se convierte en la primera congresista de Fuerza Popular en plantear una modificatoria de la cuestionada reforma de pensiones que gestaron. Foto: composición LR/Congreso

La reforma del sistema de pensiones gestada por Fuerza Popular empieza a desmoronarse. Ya son siete las bancadas que buscan derogar esta norma y su reglamento para dejar sin efecto sus alcances. No obstante, el partido liderado por Keiko Fujimori insiste en defender algunos de sus puntos y solo se limita a proponer correcciones inmediatas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Precisamente, Rosangella Barbarán ingresó a trámite documentario del Congreso un proyecto de ley que plantea restituir la facultad de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que sean menores de 40 años, para retirar, de forma excepcional, hasta el 95,5% de sus fondos de Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones al momento de jubilarse. En su análisis, Barbarán volvió a responsabilizar al Poder Ejecutivo de ser el promotor de esta restricción.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

"Esta medida se inicia en el proyecto de ley 6120 del Poder Ejecutivo. En su momento, ellos exponían los motivos y hoy las desconocen. Invoco a entender que nuestro país necesita un sistema para lograr las pensiones dignas y no voy a permitir que ningún congresista populista se quiera colgar de esta normativa. Haciendo una evaluación objetiva de todo lo que hemos visto de la ley, hace faltan cambios inmediatos", dijo la parlamentaria en sus redes sociales.

PUEDES VER: Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

lr.pe

Fujimorismo retrocede y modifica su reforma de pensiones

La propuesta legislativa de Barbarán persigue el objetivo de restablecer un derecho que fue reconocido anteriormente por la Ley N° 30478, la cual autorizó a los afiliados a disponer de hasta el 95,5% de sus fondos al momento de jubilarse. No obstante, esta facultad fue limitada posteriormente, generando un desequilibrio que ha afectado la confianza ciudadana en el sistema previsional privado.

Por ello, plantea la modificación de la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Modernización Previsional, de modo que se restituya esta modalidad de jubilación restringida. Y es que actualmente, solo quienes tengan 40 años cumplidos o más al 25 de septiembre del 2024 podrán liberar casi la totalidad de sus fondos.

PUEDES VER: Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

lr.pe

"El afiliado a partir de los 65 años de edad podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro, o solicitar a la AFP la entrega hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes obligatorios, en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal", se lee en su exposición de motivos.

Según recuerda Barbarán, el Congreso aprobó en el 2016 la Ley N° 30425 que otorgó la posibilidad de retirar hasta el 95,5% de su dinero ahorrado en su CIC al cumplir la edad legal de jubilación, medida que había sido acogida positivamente por la ciudadanía.

PUEDES VER: Marcha por el Retiro AFP: ciudadanos exigen aprobación de proyecto y rechazan reforma de pensiones

lr.pe

Sigrid Bazán acusa a Fuerza Popular de mentir

De acuerdo con la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, el comunicado de Fuerza Popular en el que acusan al Gobierno de desnaturalizar la reforma de pensiones es mentira. Y es que el texto aprobado por el Pleno en mayo del año pasado y ratificado tres meses después, fue sustentado por César Revilla de la bancada naranja.

"Fuerza Popular miente sin vergüenza y saca un comunicado negando disposiciones que ellos mismos aprobaron en la Ley Pro-AFP. Este texto que defendieron y aprobaron señala de manera textual que los nuevos retiros de las AFP quedan prohibidos. La Décimo Quinta disposición de esta norma es clarísima: menores de 40 años no pueden retirar el 95,5% de su fondo", enfatizó Sigrid Bazán.

Además, evidenció que el fujimorismo ahora busca poner en agenda el octavo retiro de las 4 UIT de las AFP cuando la Comisión de Economía que preside Víctor Flores no pone al debate ni uno de los más de 20 proyectos de ley presentados hasta ahora. Por el contrario, se ha mostrado anteriormente en contra de este tipo de medidas.

Notas relacionadas
Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

LEER MÁS
Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

LEER MÁS
Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

Reforma de pensiones en Peru: ¿Sunat me sancionará por no aportar a la AFP u ONP si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en 2028?

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

LEER MÁS
Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

Retiro AFP podría ser aprobado este 17 de septiembre en la Comisión de Economía del Congreso

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Si no cobraste en Reintegro 4, revisa qué necesitas según las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi en septiembre de 2025

Si no cobraste en Reintegro 4, revisa qué necesitas según las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi en septiembre de 2025

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Economía

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Precio del dólar en Perú HOY: así terminó el dólar este martes 16 de septiembre

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota