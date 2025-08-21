HOYSuscripcion LR Focus

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Los trabajadores del sector público en Perú pueden acceder a un día libre adicional si cumplen con un único requisito. Este beneficio se ampara en la actual Ley N.º 30936.

Trabajadores del sector público podrán acceder a un día libre adicional si cumplen con un único requisito.
Trabajadores del sector público podrán acceder a un día libre adicional si cumplen con un único requisito. | Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público en el Perú pueden acceder a tener un día libre adicional para poder descansar, así lo indica la Ley N.º.30936, en el que, los trabajadores públicos que lleguen a su centro de labores usando bicicleta como movilidad, acceden al beneficio de disfrutar un día libre.

Precisamente, la Ley tiene como principal función promover y fortalecer el uso de la bicicleta entre los trabajadores a nivel nacional. Por lo que, la medida busca incentivar que los trabajadores del sector público opten por el uso de la bicicleta y también gocen de los beneficios a la salud y al medio ambiente.

Día libre para trabajadores del sector público por el uso de bicicleta

Los trabajadores públicos podrán solicitar a sus jefaturas tener un día libre adicional si certifican que han usado la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar durante 60 días. Asimismo, la ley establece que las instituciones públicas deben facilitar condiciones adecuadas para los ciclistas, tales como la instalación de estacionamientos especializados y el acceso seguro a las vías.

¿Trabajadores del sector privado también tienen el beneficio de la Ley N.º.30936?

Según lo dispuesto en la mencionada Ley, los trabajadores públicos podrán tener día libre de descanso si usan la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, la medida no aplica para el sector público, aunque sí se estipula brindar espacios adecuados para que los colaboradores puedan ir a sus centros laborales en bicicleta.

