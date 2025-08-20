Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

La App BN permite pagar servicios en distintas provincias del Perú | Gob / Banco de la Nación | Composición LR

La App BN permite pagar servicios en distintas provincias del Perú | Gob / Banco de la Nación | Composición LR

Cancelar tus recibos de agua, luz y teléfono ya no tiene por qué ser complicado. El Banco de la Nación (BN) ofrece el pago de servicios, a través de su app y de su banca por internet, a todos los trabajadores y pensionistas del sector público que tengan una cuenta de ahorros activa en dicha entidad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta alternativa te permitirá estar al día en tus pagos sin salir de casa y de forma rápida y segura, y es sumamente valiosa para ciudadanos en múltiples zonas del Perú donde el Banco de la Nación es el único disponible. Así, la institución ofrece un servicio adicional a su gama de créditos, préstamos y demás herramientas para facilitar la inclusión financiera a todos los peruanos.

Requisitos para pagar servicios en app del Banco de la Nación

Para pagar tus recibos por la app o banca por internet del Banco de la Nación, debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener una cuenta de ahorros activa en el Banco de la Nación (BN); es decir, trabajar en el sector público o ser pensionista de este.

Afiliarse a la Clave Dinámica Digital, mecanismo que permite validar cada transacción de manera segura. Para ello, puedes solicitarla con tu DNI y tu tarjeta Débito Multired en la agencia del BN más cercana a tu casa. Luego, deberás activarla en la app del BN siguiendo las indicaciones del sistema.

¿Cómo pagar mis recibos en la app del Banco de la Nación?

Para pagar los recibos de tus servicios en la app del Banco de la Nación, solo sigue estos pasos:

Ingresa a la App BN desde tu celular Elige la opción de 'Pagos y recargas' Selecciona el tipo de pago y el rubro de la empresa Completa los datos solicitados Confirma tu operación con la Clave Dinámica Digital.

La app del BN también guarda los pagos frecuentes, lo cual te permitirá cancelar tus recibos de manera aún más rápida.

¿Qué servicios puedo pagar en la app del Banco de la Nación?

Entre los servicios que puedes pagar en la App BN se encuentran los siguientes:

Luz: SEAL (Arequipa), Hidrandina (Áncash, La Libertad y Cajamarca), Electrocentro (Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima Provincia y Pasco), Electronorte (Lambayeque y Cajamarca), Electro Sur Este (Apurímac, Cusco y Madre de Dios), Adinelsa (Lima Provincia, Ica, norte de Arequipa, sur de Ayacucho y Huancavelica), Electro Oriente Iquitos, Electro Puno, Electro Tocache, Electro Ucayali (solo app), Electro Sur Tacna, Electronoroeste.

Agua: Sedapar (Arequipa), Sedalib (La Libertad), Sedaloreto, Epsel (Lambayeque), Emapacopsa (Pucallpa), Emapat (Madre de Dios).

Telefonía móvil

TV cable

Empresas de belleza

Pagos de tarjetas de crédito de otros bancos, entre otros.

Del mismo modo, la App BN te permite hacer recargas de celular y transferencias entre cuentas del mismo banco y a otros de forma inmediata por CCI o contacto de distintas entidades financieras, billeteras digitales, y pagos con QR.