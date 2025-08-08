Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley
Esta ciudad, ubicada al sur del Perú, celebra su 485.° aniversario y, en conmemoración, tendrá un día no laborable, según lo establecido en la Ley 24875.
Según el diario El Peruano, Perú cuenta con 16 feriados oficiales a nivel nacional, establecidos por el Decreto Legislativo N° 712. Pero, la provincia de Arequipa tiene un feriado adicional exclusivo para la región en el que los trabajadores del sector público y privado disfrutarán de un día de descanso remunerado en el marco de la Ley 24875. Esta fecha corresponde al 15 de agosto, en conmemoración del 485.° aniversario de la ciudad de Arequipa.
Este año, el aniversario de la ciudad contará con conciertos, ferias gastronómicas, corsos festivos, danzas tradicionales y trajes típicos que mostrarán la rica cultura de la "Ciudad Blanca".
¿Cuánto se paga por trabajar el 15 de agosto en Arequipa?
Los trabajadores del sector privado que realicen labores durante este feriado en Arequipa recibirán un triple pago, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º.713, a menos que el empleador le otorgue un día de descanso en otra fecha como sustituto.
El triple pago que reciben los empleados que trabajen este día feriado, corresponde a los siguientes conceptos:
- Sueldo habitual por el día feriado.
- Compensación por la jornada trabajada.
- Bono adicional por trabajar en un día festivo.
¿Cuáles son los próximos feriados nacionales en Perú?
De los 16 feriados que goza un peruano, aún restan siete en 2025, son los siguientes:
- Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo
