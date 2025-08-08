HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

Esta ciudad, ubicada al sur del Perú, celebra su 485.° aniversario y, en conmemoración, tendrá un día no laborable, según lo establecido en la Ley 24875.

Viernes 15 de agosto de 2025 es feriado en Arequipa.
Viernes 15 de agosto de 2025 es feriado en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Andina

Según el diario El Peruano, Perú cuenta con 16 feriados oficiales a nivel nacional, establecidos por el Decreto Legislativo N° 712. Pero, la provincia de Arequipa tiene un feriado adicional exclusivo para la región en el que los trabajadores del sector público y privado disfrutarán de un día de descanso remunerado en el marco de la Ley 24875. Esta fecha corresponde al 15 de agosto, en conmemoración del 485.° aniversario de la ciudad de Arequipa.

Este año, el aniversario de la ciudad contará con conciertos, ferias gastronómicas, corsos festivos, danzas tradicionales y trajes típicos que mostrarán la rica cultura de la "Ciudad Blanca".

PUEDES VER: Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

lr.pe

¿Cuánto se paga por trabajar el 15 de agosto en Arequipa?

Los trabajadores del sector privado que realicen labores durante este feriado en Arequipa recibirán un triple pago, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º.713, a menos que el empleador le otorgue un día de descanso en otra fecha como sustituto.

El triple pago que reciben los empleados que trabajen este día feriado, corresponde a los siguientes conceptos:

  • Sueldo habitual por el día feriado.
  • Compensación por la jornada trabajada.
  • Bono adicional por trabajar en un día festivo.

PUEDES VER: Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

lr.pe

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales en Perú?

De los 16 feriados que goza un peruano, aún restan siete en 2025, son los siguientes:

  • Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS
Efemérides de agosto 2025 en Venezuela: feriados bancarios según Sudeban y qué días festivos hay en el octavo mes del año

Efemérides de agosto 2025 en Venezuela: feriados bancarios según Sudeban y qué días festivos hay en el octavo mes del año

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

LEER MÁS
La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa: estos son los distritos afectados del 8 al 11 de agosto, según Seal

Corte de luz en Arequipa: estos son los distritos afectados del 8 al 11 de agosto, según Seal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

Sociedad

Expresidente de ATU, José Aguilar: "La fiscalización (de transporte) es debilitada por informales con respaldo congresal"

Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota