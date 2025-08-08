Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

Viernes 15 de agosto de 2025 es feriado en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Andina

Viernes 15 de agosto de 2025 es feriado en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Andina

Según el diario El Peruano, Perú cuenta con 16 feriados oficiales a nivel nacional, establecidos por el Decreto Legislativo N° 712. Pero, la provincia de Arequipa tiene un feriado adicional exclusivo para la región en el que los trabajadores del sector público y privado disfrutarán de un día de descanso remunerado en el marco de la Ley 24875. Esta fecha corresponde al 15 de agosto, en conmemoración del 485.° aniversario de la ciudad de Arequipa.

Este año, el aniversario de la ciudad contará con conciertos, ferias gastronómicas, corsos festivos, danzas tradicionales y trajes típicos que mostrarán la rica cultura de la "Ciudad Blanca".

¿Cuánto se paga por trabajar el 15 de agosto en Arequipa?

Los trabajadores del sector privado que realicen labores durante este feriado en Arequipa recibirán un triple pago, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º.713, a menos que el empleador le otorgue un día de descanso en otra fecha como sustituto.

El triple pago que reciben los empleados que trabajen este día feriado, corresponde a los siguientes conceptos:

Sueldo habitual por el día feriado.

Compensación por la jornada trabajada.

Bono adicional por trabajar en un día festivo.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales en Perú?

De los 16 feriados que goza un peruano, aún restan siete en 2025, son los siguientes:

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.