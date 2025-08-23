Yape establece montos máximos para transferir si la cuenta está afiliada a una tarjeta del BCP.

Los usuarios de Yape aprovechan las facilidades que el aplicativo ofrece para pagar productos o servicios en todo el Perú. Sin embargo, la aplicación móvil presenta restricciones en su uso. Por ejemplo, existe un monto máximo para yapear en una sola transferencia durante todo el día o incluso la cantidad de recepciones al mes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Yape establece esta condición a los clientes que tienen su cuenta afiliada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP). Además, la billetera digital permite modificar el monto límite de acuerdo con las preferencias de cada usuario.

¿Cuáles son los límites de Yape en 2025?

Los clientes de Yape cuya cuenta esté asociada a una tarjeta BCP podrán enviar, como máximo, S/500 en una sola transferencia. Asimismo, existen tres límites totales por día, los cuales pueden cambiarse según la decisión del usuario: S/500, S/950 o S/2.000. Por otro lado, al mes, solo se puede recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/26.750.

¿Cómo se puede modificar los límites de Yape?

Los usuarios de Yape pueden cambiar los montos máximos para transferir al día. Esta opción es válida para las cuentas afiliadas a una tarjeta BCP o con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para modificar el límite, sigue estos pasos:

Desde el menú de 3 líneas (☰) de tu app, ingresar a 'Ajustes'. Ingresar en la opción 'Límites transaccionales'. Elegir el límite de yapeo diario que prefieres. Ingresar el código de validación. Se enviará un correo de confirmación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.