HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Los usuarios de Yape pueden modificar los montos límite desde la aplicación móvil, siempre y cuando su cuenta esté asociada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Yape establece montos máximos para transferir si la cuenta está afiliada a una tarjeta del BCP.
Yape establece montos máximos para transferir si la cuenta está afiliada a una tarjeta del BCP.
1/2

Los usuarios de Yape aprovechan las facilidades que el aplicativo ofrece para pagar productos o servicios en todo el Perú. Sin embargo, la aplicación móvil presenta restricciones en su uso. Por ejemplo, existe un monto máximo para yapear en una sola transferencia durante todo el día o incluso la cantidad de recepciones al mes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Yape establece esta condición a los clientes que tienen su cuenta afiliada a una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP). Además, la billetera digital permite modificar el monto límite de acuerdo con las preferencias de cada usuario.

PUEDES VER: ¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

lr.pe

¿Cuáles son los límites de Yape en 2025?

Los clientes de Yape cuya cuenta esté asociada a una tarjeta BCP podrán enviar, como máximo, S/500 en una sola transferencia. Asimismo, existen tres límites totales por día, los cuales pueden cambiarse según la decisión del usuario: S/500, S/950 o S/2.000. Por otro lado, al mes, solo se puede recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/26.750.

PUEDES VER: Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

lr.pe

¿Cómo se puede modificar los límites de Yape?

Los usuarios de Yape pueden cambiar los montos máximos para transferir al día. Esta opción es válida para las cuentas afiliadas a una tarjeta BCP o con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para modificar el límite, sigue estos pasos:

  1. Desde el menú de 3 líneas (☰) de tu app, ingresar a 'Ajustes'.
  2. Ingresar en la opción 'Límites transaccionales'.
  3. Elegir el límite de yapeo diario que prefieres.
  4. Ingresar el código de validación.
  5. Se enviará un correo de confirmación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

LEER MÁS
Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

LEER MÁS
Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

LEER MÁS
SBS autoriza a cooperativas de ahorro y crédito usar inmuebles como capital para fortalecer patrimonio

SBS autoriza a cooperativas de ahorro y crédito usar inmuebles como capital para fortalecer patrimonio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota