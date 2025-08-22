Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

El Reintegro 4 será aprobado para que los exaportantes del Fonavi puedan cobrar en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 será aprobado para que los exaportantes del Fonavi puedan cobrar en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi reanudará el pago de la devolución de aportes a los beneficiarios del cuarto grupo de reintegro (Reintegro 4). Este nuevo padrón se podrá empezar a cobrar desde el 28 de agosto, así lo ha podido comentar Jorge Milla, representante de la Fenaf - Perú para La República.

Será en promedio 73.739 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda quienes podrán acceder a recibir el pago del Reintegro 4, sin embargo, es importante conocer cómo saber si estás incluido en este nuevo padrón. Como en pagos anteriores, la Secretaría Técnica del Fonavi podrá disponer de un link oficial para hacer la debida consulta.

Pago del Reintegro 4 beneficiará a más de 70.000 adultos mayores: ¿cómo saber si estaré en lista?

Luego de que se oficialice el pago del Reintegro 4 del Fonavi a través del diario oficial El Peruano, los adultos mayores podrán hacer la consulta a través de la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. Como en pagos anteriores (Reintegro 1, 2 y 3) donde se habilitó un link de consulta en la cual se debe solo colocar el número de DNI y se visualizará si son beneficiarios de este nuevo grupo.

Es importante señalada que ese link de consulta del Reintegro 4 aún no está habitado. Pero, será de importancia para conocer si estás incluido y puedas acceder luego al cobro en el Banco de la Nación. En el caso de los herederos de un fonavista fallecido podrán hacer la consulta con el DNI del titular.

Fonavi iniciará el pago del Reintegro: ¿quiénes serán los beneficiarios para cobrar?

Según la información brindada por el representante de la (Fenaf- Perú), Jorge Milla, los beneficiarios del Reintegro 4 serán aquellos adultos mayores con más de 68 años de edad, que, además, no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Asimismo, se considerará aquellos fonavistas fallecidos, cuyos herederos podrán hacer el cobro debido. Estos últimos beneficiarios deben haber tenido 89 años como mínimo.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Los adultos mayores que aportaron al Fonavi y que formarán parte del Reintegro 4 deberán hacer previamente la consulta respectiva sobre su inclusión en este nuevo padrón. Luego de hacerlo podrán acercarse con su DNI a las oficinas del Banco de la Nación y decir que son beneficiarios del Reintegro 4.