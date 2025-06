Trabajadores en Perú disfrutarán de un día feriado este 29 de junio de 2025: conoce quiénes podrán descansar y cómo se realizará el pago

El Día de San Pedro y San Pablo, que se celebrará el próximo domingo 29 de junio, será un feriado nacional en Perú, según lo confirmado por el diario oficial El Peruano. En ese contexto, los trabajadores del sector público y privado, bajo las normativas vigentes, podrán disfrutar de un día de descanso. Sin embargo, algunas actividades esenciales, como las de los sectores de salud y transporte, podrían continuar operando, dependiendo de las decisiones adoptadas por cada empresa.

Para los trabajadores del sector privado que laboren durante este feriado y no logren acordar con su empleador una fecha alternativa para descansar, se estipula que deben recibir un pago adicional equivalente al triple de su salario habitual. Este pago incluye tanto la remuneración por el trabajo realizado como dos adicionales: un 100% por laborar en día feriado y otro 100% por trabajar en su día de descanso semanal obligatorio.

¿Por qué se celebra cada 29 de junio el Día de San Pedro y San Pablo?

El 29 de junio se recuerda el martirio de San Pedro y San Pablo, quienes fueron ejecutados en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Según la tradición, San Pedro fue crucificado, mientras que San Pablo, siendo ciudadano romano, fue decapitado.

Este día no solo rememora su sacrificio, sino también su influencia perdurable en la historia del cristianismo. San Pedro y San Pablo, celebrados en esta fecha, son pilares fundamentales en la difusión y consolidación de la fe cristiana.

En diversos países, el 29 de junio es considerado un día festivo en honor a su memoria. Aunque originarios de contextos distintos y con misiones diferentes, ambos compartieron la misma suerte al ser martirizados en Roma, dejando una marca indeleble en la religión cristiana. La selección de esta fecha como su día de conmemoración subraya la trascendencia de su contribución al cristianismo.

Lista oficial de feriados nacionales y días no laborales aprobados por el Gobierno peruano que restan para el 2025

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Un feriado es una fecha determinada por ley o normativa en la que la mayoría de los trabajadores no están obligados a trabajar. Este tipo de jornada está asociada generalmente a eventos históricos, religiosos o culturales, y durante los feriados, las empresas e instituciones pueden suspender sus actividades, aunque algunos sectores, como el de la salud y la seguridad, continúan operando. En estos días, el descanso es obligatorio.

En cambio, un día no laborable es aquel en el que no se trabaja, pero no existe una obligación legal para que los empleadores concedan el descanso. Las empresas pueden decidir si otorgan este día libre, pero no están obligadas a pagar un salario adicional, como sí ocurre en los feriados. Este tipo de jornadas suelen establecerse para facilitar la realización de eventos o actividades sin generar una alteración significativa en el calendario laboral.

