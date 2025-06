¿Este lunes 16 de junio es feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano después del Día del Padre 2025

Este lunes 16 de junio no será feriado ni día no laborable en Perú, según lo informado por el diario oficial El Peruano. | Foto: Andina

Este lunes 16 de junio no será feriado ni día no laborable a nivel nacional en Perú, según el diario oficial El Peruano. No se ha emitido ninguna disposición especial para esa fecha, por lo que los trabajadores deberán cumplir con sus jornadas laborales de manera habitual. Cabe señalar que, a pesar de la cercanía con el Día del Padre, celebrado el domingo 15 de junio, no se ha establecido ninguna medida adicional.

Por otro lado, el lunes 16 de junio sí será día no laborable en el distrito de Chungui, ubicado en la provincia de La Mar, en la región Ayacucho. En consecuencia, los colegios suspenden sus actividades académicas para todos los niveles educativos, desde inicial hasta secundaria. Sin embargo, la decisión de suspender clases en las escuelas privadas dependerá de cada centro educativo.

En las instituciones públicas, las horas de clases perdidas deberán ser recuperadas dentro de los plazos establecidos por las autoridades educativas.

Feriados 2025 en Perú: lista actualizada de días libres, según la norma

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre (jueves): Navidad.

Días no laborables en 2025 y 2026, según El Peruano

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM establece dos fechas adicionales como días no laborables para el sector público: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Estas fechas coinciden con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, lo que resulta en un puente de cuatro días de descanso.

Para el sector privado, la aplicación de estas disposiciones es facultativa para las empresas. Si las empresas optan por implementarlas, deberán llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre cómo compensar las horas no trabajadas. En ausencia de un acuerdo, será el empleador quien determine las condiciones para la recuperación de las horas, asegurando siempre el cumplimiento de los derechos laborales establecidos.

¿Qué diferencia hay entre feriado y un día no laborable?

Un feriado es un día determinado por ley o normativa en el que la mayoría de los trabajadores no desempeñan sus labores. Este tipo de jornada generalmente tiene relación con algún hecho histórico, religioso o cultural.

En los feriados, las empresas e instituciones pueden suspender sus actividades, aunque ciertos sectores, como el de salud o seguridad, podrían seguir operando. Estos días se consideran de descanso obligatorio.

En cambio, un día no laborable es aquel en el que no se trabaja, pero no tiene la misma obligación legal que un feriado. Las empresas tienen la opción de concederlo como día libre a sus empleados, pero no están obligadas a pagar un salario extra, a diferencia de lo que ocurre con los feriados, ya que no se trata de un descanso obligatorio.

Este tipo de días suelen ser establecidos para facilitar la realización de eventos o actividades sin afectar de manera considerable el calendario laboral.

