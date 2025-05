Calendario de feriados y días no laborables 2025: ¿en qué se diferencian y cómo afectan a trabajadores del sector público y privado en Perú?

En Perú, existen días determinados por el gobierno que se consideran feriados y días no laborables. La forma en que estos días son aplicados a los empleados en Perú y las condiciones relacionadas a su cumplimiento pueden diferir dependiendo de diversos factores, incluyendo el sector en el que se trabaje.

Al respecto, revisa en esta nota cuáles son las diferencias entre los feriados y días no laborables en Perú, además de conocer cómo se aplica a los trabajadores que pertenecen al sector privado y público. Además, revisa cuáles son los feriados y días no laborables oficializados por el Gobierno este 2025.

Feriado y días no laborables 2025: estas son sus diferencias, vía Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señala que existen diferencias entre los feriados y los días no laborables en el contexto laboral peruano. Un feriado nacional es una fecha determinada por ley en la cual todos los trabajadores (del sector público y privado) tienen derecho a descansar y recibir la remuneración correspondiente por dicho día.

Por otro lado, un día no laborable es una fecha declarada por el gobierno, cuya aplicación depende del acuerdo entre el empleador y el trabajador, tanto en el sector público como privado en Perú. Cabe señalar que esos días son aplicados en su mayoría en las entidades estatales y buscan conmemorar festividades religiosas o cívicas, según corresponda.

Trabajadores del sector público y privado en Perú: ¿cómo se aplican estas disposiciones?

En el caso de los feriados, si un trabajador del sector privado o público trabaja en dicha fecha sin obtener un descanso compensatorio, el empleador debe pagarle un monto adicional equivalente al 100% de su remuneración diaria, además del pago habitual por el día trabajado, lo que resulta en un total de tres veces su remuneración diaria.

Por otro lado, los días no laborables no generan una contraprestación económica; es decir, si el empleado, ya sea del sector público o privado, presta servicios dicho día, no le corresponde un pago adicional: se le otorga el pago habitual diario. No obstante, si opta por no trabajar en un día no laborable, debe reponer las horas no trabajadas en los días posteriores, previo acuerdo entre empleador y empleado.

PUEDES VER: Adultos mayores de 65 años en Perú podrán cobrar aumento de beneficio económico con esta única condición en 2025

Calendario oficial 2025 Perú: estos son los feriados y días no laborables, según El Peruano

Feriados nacionales 2025

1 de enero (año nuevo).

17 de abril (Jueves Santo) y 18 de abril (Viernes Santo).

1 de mayo (día del trabajo).

7 de junio (batalla de Arica y día de la bandera) y 29 de junio (San Pedro y San Pablo).

23 de julio (día de la Fuerza Aérea del Perú), 28 de julio y 29 de julio (Fiestas Patrias).

6 de agosto (batalla de Junín) y 30 de agosto (Santa Rosa de Lima).

8 de octubre (combate de Angamos).

1 de noviembre (día de todos los santos).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 9 de diciembre (batalla de Ayacucho) y 25 de diciembre (Navidad).

Días no laborables 2025

2 de mayo

26 de diciembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.