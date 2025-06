¿Este 24 de junio será feriado por el Día del Campesino?: Esto dice El Peruano

El próximo martes 24 de junio, Día del Campesino, es una fecha dedicada a reconocer y valorar el trabajo de los trabajadores del campo, quienes son fundamentales para la producción agrícola y el desarrollo del país. Sin embargo, no será un feriado nacional en el Perú. De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que regula el calendario oficial de jornadas no laborables compensables para el año 2025 y enero de 2026, esta fecha se considera laborable para los empleados del sector público.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

No obstante, en la región de Cusco, el 24 de junio será un día no laborable debido a la celebración del Inti Raymi. Esta ceremonia ancestral, dedicada al Dios Sol Inti, tiene sus raíces en el Imperio Inca, donde se realizaba para rendir homenaje a la deidad solar y pedir por buenas cosechas. La festividad, de gran relevancia cultural en la zona, ha sido contemplada en el Decreto Ley N° 21860, vigente desde 1977.

Subtítulo 1: ¿Qué fechas son feriados en Perú?

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre (jueves): Navidad.

¿Cuáles son los días no laborables en Perú en 2025?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, se han dispuesto dos fechas adicionales como días no laborables para el sector público: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Estas fechas corresponden a las festividades de Navidad y Año Nuevo, generando un puente de cuatro días de descanso.

En cuanto al sector privado, la implementación de estas disposiciones es opcional para las empresas. Si las empleadoras deciden aplicarlas, deberán llegar a un acuerdo con los trabajadores para definir cómo se compensarán las horas no trabajadas. Si no se logra un consenso, será responsabilidad del empleador determinar las condiciones para la recuperación de las horas, garantizando siempre el cumplimiento de los derechos laborales vigentes.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Un feriado nacional implica que el trabajador tiene derecho a descansar con goce íntegro de su remuneración. Si el empleado trabaja en este día, el empleador tiene dos opciones: otorgar un descanso sustitutorio o pagar una remuneración triple. Esta remuneración triple incluye el salario por el día trabajado, el pago correspondiente al feriado y una sobretasa por laborar en ese día.

En cambio, un día no laborable compensable es una medida dispuesta por el Ejecutivo, generalmente para promover el turismo o la productividad. En este caso, el trabajador debe recuperar las horas no laboradas en las semanas posteriores, según lo disponga la oficina de Recursos Humanos. Cabe destacar que este tipo de día no genera un pago adicional.

Por otro lado, en el sector privado, las empresas pueden acogerse a los días no laborables, siempre que exista un acuerdo previo con sus trabajadores sobre cómo se llevará a cabo la recuperación de horas. Si no se llega a un acuerdo, será el empleador quien determine las condiciones para la recuperación del tiempo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.