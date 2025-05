Con el reciente acceso al retiro libre de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), miles de peruanos vienen realizando operaciones bancarias para disponer de estos fondos. Este incremento en las transacciones ha generado un escenario propicio para que ciberdelincuentes apliquen diversas estrategias de estafa digital, entre ellas, el uso de mensajes falsos para obtener datos personales.

Frente a este contexto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), entidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), emitió una alerta sobre el incremento de intentos de fraude mediante la modalidad de phishing. Este tipo de ataque informático consiste en suplantar la identidad de entidades financieras o plataformas conocidas para engañar a los usuarios.

¿Cuál es la modalidad de estafa que podría afectar a quienes retiraron su CTS en Perú?

El phishing es una forma de fraude digital que utiliza canales como el correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales para enviar comunicaciones que aparentan ser de instituciones reales. Estos mensajes suelen incluir enlaces a páginas web fraudulentas donde se solicita al usuario ingresar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas o datos bancarios.

La ANPD informó que estas prácticas están en aumento desde que se habilitó el retiro de la CTS, ya que muchas personas consultan el estado de sus cuentas a través de medios digitales. En este escenario, los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia o desconocimiento de los usuarios para inducirlos a ingresar datos en sitios no oficiales.

Principales recomendaciones de la ANPD para evitar fraudes digitales tras el retiro de la CTS

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, la ANPD emitió una serie de recomendaciones. Entre ellas destaca no hacer clic en enlaces incluidos en mensajes sospechosos o no verificados, ya que pueden redirigir a sitios que capturan información personal. También se aconseja no ingresar a webs de bancos u otras entidades desde conexiones públicas de Wifi.

En cuanto a la protección de credenciales, se sugiere utilizar contraseñas complejas, combinando letras, números y símbolos, evitando datos predecibles como fechas de nacimiento o secuencias numéricas. Igualmente, no se recomienda usar la misma contraseña para distintas cuentas, y se aconseja renovarlas periódicamente.

Consejos para proteger tus datos personales y cuentas bancarias ante mensajes falsos

La ANPD también enfatizó el uso de opciones de privacidad en redes sociales, para limitar el acceso a información personal. Se recomienda no publicar datos como número de teléfono, dirección, documentos personales ni fotografías de DNI o credenciales, ya que pueden ser utilizados para suplantar identidades.

En caso de haber sido víctima de un fraude, se debe contactar de inmediato con la entidad financiera correspondiente para bloquear tarjetas o cuentas, y notificar a contactos cercanos para evitar que también sean afectados. Finalmente, la denuncia del hecho debe realizarse ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público.