Embajador brasileño en Chile afirma que país dejaría de depender del Megapuerto de Chancay tras construcción del Corredor Bioceánico Vial

Brasil y Chile atraviesan una etapa de gran dinamismo, impulsada por un creciente intercambio comercial, nuevas inversiones estratégicas y una ambiciosa agenda de integración física y política. Así lo señaló el embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, quien destacó que ambos países están aprovechando el contexto regional para fortalecer sus lazos económicos y ampliar su cooperación. “La relación bilateral está en un momento muy importante, con un potencial aún mayor por desarrollar”, afirmó en declaraciones a DFSUD.

Uno de los proyectos más relevantes en esta nueva etapa es el Corredor Bioceánico Vial Capricornio, una vía de conexión que estará lista el próximo año y que enlazará el corazón económico de Brasil con el norte chileno. Según el embajador, su impacto será significativo, no solo en el ámbito comercial, sino también en turismo e inversión. “Esta obra conectará la región más pujante de Brasil con una zona chilena que requiere inversión. Con los avances en modernización portuaria, podríamos reducir la dependencia de puertos como Chancay y consolidar a Chile como un nodo logístico clave en Sudamérica”, añadió.

Corredor Bioceánico Via Capricornio: unirá Brasil con puertos en Chile

El Corredor Bioceánico Vial Capricornio, cuya finalización está prevista para el próximo año, será una vía estratégica que conectará el centro económico de Brasil con el norte de Chile. Su impacto promete ser transformador, no solo en el ámbito comercial, sino también en sectores como el turismo y la inversión. Esta megaobra de integración regional es vista como un paso crucial para consolidar los lazos entre ambos países.

El embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, destacó el buen momento que atraviesa la relación bilateral. Según indicó, Brasil y Chile comparten liderazgo en energías renovables como la solar y eólica, y presentan un gran potencial para el desarrollo conjunto de hidrógeno verde —o de bajo carbono, como lo denominan en Brasil—. Además, señaló oportunidades en áreas como la minería sostenible y el intercambio de tecnología y maquinaria industrial.

No obstante, también reconoció ciertos desafíos que preocupan a los inversionistas chilenos. “Yo escucho de parte de ellos, no es mi opinión personal, el tema de la permisología. En Brasil, aunque el proceso no sea más sencillo, una vez cumplidas las etapas, no hay retrocesos. En Chile, en cambio, los permisos pueden revertirse, lo que genera incertidumbre”, explicó el embajador. A esto se suma la inquietud por la violencia en zonas como La Araucanía, lo que lleva a percibir a Brasil como un entorno con mayor seguridad jurídica y física para invertir.

¿De qué trata el nuevo Corredor Bioceánico Via Capricornio?

El Corredor Bioceánico Vial Capricornio es una ambiciosa iniciativa de integración regional que busca conectar el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando Paraguay y el norte de Argentina. Esta vía estratégica está diseñada para facilitar el comercio, reducir los costos logísticos y dinamizar las economías de las regiones involucradas, fortaleciendo así los lazos entre el Atlántico y el Pacífico.

Una vez concluido —su finalización está prevista para el 2026—, el corredor permitirá a productos brasileños acceder a mercados de Asia a través de los puertos chilenos de manera más rápida y eficiente. A su vez, impulsará el desarrollo de zonas menos integradas al comercio internacional, abriendo nuevas oportunidades en sectores como la infraestructura, transporte, turismo e inversión extranjera.

Este megaproyecto es también un símbolo de cooperación entre países sudamericanos, ya que involucra esfuerzos conjuntos en infraestructura vial, modernización de aduanas y armonización normativa. Su impacto se proyecta como transformador, al posicionar al Cono Sur como un eje logístico clave en el comercio interoceánico y promover una integración más profunda entre sus economías.