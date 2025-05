El Congreso de la República promulgó la Ley 32322, una norma que habilita de manera excepcional el retiro total de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2026. Esta ley, publicada en el diario oficial El Peruano, busca aliviar la carga económica de los trabajadores peruanos en el contexto de una prolongada crisis financiera. No obstante, a pesar de su promulgación, aún no es posible disponer libremente del dinero, ya que resta un paso administrativo clave.

El procedimiento para que los trabajadores puedan retirar el 100% de la CTS está supeditado a la adecuación del reglamento correspondiente. Este debe ser actualizado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días calendario desde la publicación de la norma, es decir, desde el 7 de mayo de 2025. Hasta que no se emita este nuevo reglamento, la disposición del dinero permanecerá restringida.

¿Qué impide retirar el 100% de la CTS pese a la publicación de la Ley 32322?

Aunque la Ley 32322 ya fue oficializada, los trabajadores aún no pueden hacer uso inmediato de sus fondos de CTS porque el reglamento que implementará la norma aún no ha sido publicado. Según lo dispuesto en el texto legal, el Poder Ejecutivo tiene hasta el 6 de junio de 2025 para emitir este documento, el cual es necesario para hacer efectivo el retiro. Sin este reglamento, los bancos y entidades financieras no están habilitados para autorizar el retiro del dinero.

Ante ello, las entidades financieras deben esperar la resolución del Ejecutivo para actualizar sus protocolos internos y dar luz verde a las solicitudes de retiro.

Ley 32322: ¿qué dice la norma oficial sobre el retiro total y quiénes califican?

La Ley 32322 establece dos mecanismos distintos para el retiro del 100% de la CTS. En primer lugar, se autoriza de forma general y por única vez el retiro completo de los fondos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida aplica para todos los trabajadores incluidos en el Decreto Legislativo 650 y su Texto Único Ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR.

En segundo lugar, se permite el retiro total permanente de la CTS en casos específicos: trabajadores diagnosticados con enfermedad terminal o cáncer. Para acceder a este derecho, los afectados deben presentar una acreditación médica ante su empleador. El monto a retirar incluirá los intereses generados hasta la fecha de la solicitud y será entregado en una sola operación.

¿Cuándo estará habilitado el retiro del 100% de la CTS?

La implementación efectiva del retiro total de la CTS dependerá de la pronta publicación del reglamento correspondiente por parte del Poder Ejecutivo. Si se respeta el plazo máximo legal, este documento debería estar disponible a más tardar el 6 de junio de 2025. A partir de esa fecha, los bancos podrán permitir de retiro conforme a lo establecido en la ley.

Una vez habilitado el retiro, cada trabajador podrá acercarse a la entidad financiera donde se encuentra depositada su CTS para efectuar la operación correspondiente.