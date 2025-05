Empresariado emplaza a Boluarte: improvisación, los dos pedidos más gravitantes y el riesgo de desperdiciar su último año

Los principales gremios empresariales del Perú se pronunciaron en conferencia de prensa luego de 24 horas de clima adverso que puso en jaque a todo el gabinete ministerial y por sobre todo al ministro de Economía José Salardi, a quien consideraban el más sobresaliente.

En un mensaje directo a la presidenta Dina Boluarte, representantes de gremios como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Cámara de Comercio de Lima (CCL), ADEX, Comex, AGAP, Canatur, y asociaciones de pymes advirtieron sobre la improvisación de elegir con rapidez a ministros, y exigieron que se atiendan con urgencia dos prioridades: la reactivación económica y la lucha contra la inseguridad en el tramo final de su gobierno.

"Demandamos a Boluarte a asumir su rol (...) Nombrar a un gabinete en una hora es señal de improvisación. Necesitamos ser serios y llevar adelante un gabinete profesional", fueron algunas de las palabras iniciales de los principales voceros.

Los gremios coincidieron en tres ejes prioritarios para los próximos meses como la reactivación económica. Para ello, demandaron continuidad en la línea técnica que había iniciado Salardi, a quien se reconoció por su apertura al diálogo y su impulso a medidas de desregulación y destrabe burocrático. "No solo es el programa, sino la persona que esté decidida en sacar esa política de desregular las inversiones", manifestó Jorge Zapata, presidente de Confiep.

Otra tara expuesta fue la lucha contra la inseguridad, toda vez que la criminalidad está golpeando a diversos sectores económicos. “Los empresarios no quieren invertir por temor al sicariato. Las pymes se sienten desprotegidas”, alertó Julio Surco, de Pyme Perú.

Por otro lado, demandaron que el nuevo gabinete (ahora presidido por Eduardo Arana) sea convocante. “No necesitamos ministros que sepan hablar, sino que ejecuten. Los errores que se han venido cometiendo se deben a los apuros de nombramiento de los ministros. El primer ministro debe ser de consenso nacional y que tenga capacidad de convocatoria para salir de esta crisis", añadió Zapata.

Críticas por la salida de Salardi

La decisión de remover a José Salardi del Ministerio de Economía fue uno de los puntos más criticados por los gremios. “Fue una sorpresa total. Había generado optimismo. Escuchó, coordinó y empezó a ejecutar propuestas que no se habían tomado en cuenta en los últimos cinco años”, dijo Román Miu, vocero de la plataforma Mypes.

"Nos toca esperar que el nuevo ministro (recientemente designado Raúl Pérez-Reyes) siga la misma línea de Salardi en el tema de desregulación y siempre apoyando la inversión privada", apuntó Felipe Jame de la SNI.

Consultado por La República sobre la alta rotación de un ministro de Economía (6,6 meses), Carlos Schroth, vicepresidente de ADEX indicó que "ese promedio de duración es lamentable y tiene que corregirse", puesto que no se pueden lograr metas en dicho tiempo. En esa línea, afirmó que "no es la forma de administrar o gobernar un país".

En diálogo con este diario, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, indicó que "la salida del ministro José Salardi es una señal negativa, que no nos da confianza".

"Los cambios tan seguidos de un ministro de Economía no son buenos. Salardi estuvo tres meses en el cargo, sin embargo le trazó una ruta a la economía. El cambio desregulatorio se debe continuar. Lamentablemente con otra persona no sabemos si le dará el mismo impulso", manifestó.

“No podemos arriesgar el último año”

El empresariado advirtió que este es el último tramo del actual gobierno y que no se puede permitir que se pierda por falta de claridad o capacidad política. "Necesitamos llegar al mes de julio en un ambiente de paz y desarrollo económico. Vamos a trabajar con las autoridades designadas. Nos gustaría que estas sean consensuadas, queda un año de gobierno y no podemos seguir arriesgando el futuro del país con ministros que no dan la talla", indicó Felipe James, presidente de la SNI.

Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, indicó que se necesita un premier que articule con los demás sectores y que pueda manejar la transición democrática. "Que haya mano dura contra la criminalidad y que se siga promoviendo las inversiones, la regulación y la simplificación de tramites para las inversiones tanto publicas como privadas", apuntó.

"Para crecer 5% necesitamos atraer inversión, y eso solo es posible con un clima de negocios adecuado y seguridad jurídica. Eso redunda en la generación de empleo, bienestar de la pobreza, si el gobierno toma malas decisiones, nos afecta a todos. Encima en una crisis internacional (guerra arancelaria", sentenció Gabriel Amaro, de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).