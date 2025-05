Alias 'El Italiano' confiesa asesinato de Paul Flores: "Estaba borracho y me dijeron 'dispara'"

Con total sangre fría, Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', confesó ser el autor del asesinato que acabó con la vida de Paul Flores, más conocido como 'El Russo', quien era vocalista de la orquesta musical Armonía 10. Tras su detención, reveló detalles ante la Policía Nacional del Perú sobre el crimen que dejó al Perú entero en incertidumbre ante la ola de violencia.

En su declaración, sostuvo que disparó al bus de la agrupación Armonía 10 bajo los efectos del alcohol, creyendo que el vehículo estaba vacío. Las autoridades investigan a fondo el caso, utilizando tanto el testimonio de 'El italiano' como un video del momento del ataque.

Alias 'El Italiano' confiesa asesinato de cantante de Armonía 10

El atacante reveló que recibió instrucciones para abrir fuego contra el autobús en donde viajaba la orquesta. Paul Flores fue impactado por los disparos y falleció poco tiempo después del ataque. Las imágenes del momento del crimen, junto con la confesión de El Italiano, se han convertido en elementos fundamentales para las autoridades, que están indagando sobre posibles cómplices en este caso.

"No me acuerdo pe viejo, yo estaba borracho, a mí me dijeron solamente 'oe dispara compare, que no hay nadie. En los carros donde los chalequean viene, dispara nomas, asústalo", empezó diciendo con total frialdad. Tras ello confesó: "Disparé 7 (veces) creo, se trabó, se trabó".

¿Quién dio la orden de disparar contra el bus donde viajaba Paul Flores?

La Policía Nacional avanza en las indagaciones, mientras que el Ministerio Público determinará el centro de reclusión correspondiente. La decisión sobre su traslado estará sujeta a un análisis de seguridad que llevará a cabo el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las autoridades están en la búsqueda de esclarecer quién fue el responsable de ordenar los disparos contra el autobús. Alias 'El Italiano' será enviado a un penal tras haber admitido su participación en los hechos.

Las investigaciones contra 'El Italiano'

Según los últimos avances en las investigaciones policiales, Pierre Ángel Panduro Verástegui ha sido identificado como el presunto autor material de cinco homicidios por encargo, destacando entre ellos el asesinato del cantante Paul Flores García, conocido como ‘El Ruso’ de Armonía 10, y del excongresista Óscar Medelius Rodríguez. Asimismo, se encuentra bajo investigación por otros delitos que aún están en proceso de esclarecimiento, los cuales son:

Crimen organizado

Extorsión agravada

Sicariato

Uso ilegal de armas, municiones y explosivos

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el individuo señalado como sicario posee un historial delictivo que incluye antecedentes penales y policiales por robo agravado. Este sujeto cumplió una condena en el penal de Lurigancho desde 2015 hasta 2023. Además, se ha verificado su registro en el Sistema Informático de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC), donde figura por diversos delitos cometidos entre 2013 y 2015.

