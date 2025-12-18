HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal y Alianza Lima podrían volver a jugar por Copa Libertadores: el peculiar sorteo del club rimense para la fase 2

¡Puede haber choque de peruanos! Sporting Cristal iniciará su participación en la Copa Libertadores 2026 desde la fase 2 tras quedar como Perú 3 en la Liga 1. Alianza Lima o 2 de Mayo pueden ser sus rivales en esta instancia.

Sporting Cristal podría enfrentarse a Alianza Lima en la fase 2 de la Libertadores. Foto: composición LR
Sporting Cristal volverá a tener acción en la Copa Libertadores 2026. Después de llevarse a cabo el sorteo, el conjunto de Paulo Autuori conoció que puede enfrentarse a Alianza Lima o 2 de Mayo en la fase 2 del certamen continental.

Noticia en desarrollo...

