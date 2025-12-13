La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó mucha repercusión. No solo los aficionados del conjunto íntimo reaccionaron ante la partida del máximo goleador extranjero de la historia del club; en las últimas horas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, sorprendió al pronunciarse sobre el tema.

Al exadministrador de Universitario de Deportes le consultaron si él hubiese dejado ir un jugador de la categoría del 'Pirata'. "Se te hubiese escapado un jugador como Barcos o lo hubieses dejado ir?", fue la pregunta.

Jean Ferrari sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En una entrevista con el periodista 'Tigrillo' Navarro, Jean Ferrari remarcó que no opinará sobre la situación de Hernán Barcos, esto porque sus declaraciones podrían malinterpretarse.

"Es un tema sensible, un tema sensible para la institución. Opinar yo de ese tema... Prefiero evitarlo porque cualquier cosa que yo pueda decir, puede ser malinterpretada. Hoy no tengo camiseta de ningún club", sostuvo en el programa 'No seas fulero'.

"Yo soy hincha de Universitario, pero eso no significa que las decisiones no tengan que ser objetivas. La decisión de tener relación con Alianza Lima, Sporting Cristal y demás equipos de provincia tienen que ser exactamente las mismas. Yo soy muy claro en esto. Tengo 35 años en esto", agregó.

¿Dónde va a jugar Hernán Barcos?

Luego de confirmarse su partida, muchos hinchas de Alianza Lima acudieron al restaurante del goleador argentino, 'La Porteña', para poder despedirse. En medio de los reconocimientos, al futbolista de 41 años le preguntaron si ya tenía un acuerdo para llegar a Cajamarca FC.

"Todavía no tengo nada firme", manifestó para las cámaras de RPP. Se espera que en los próximos días se conozca dónde continuará su carrera el 'Pirata', pues su intención es seguir jugando un año más.