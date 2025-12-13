HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     
Fútbol Peruano

Jean Ferrari define su postura sobre la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Es un tema sensible"

Al exadministrador de Universitario de Deportes le consultaron si él hubiese dejado ir un jugador de la categoría de Hernán Barcos, quien le dijo adiós a Alianza Lima después de 5 años.

Hernán Barcos jugó 5 años en Alianza Lima y ganó 2 títulos nacionales. Foto: composición LR/No seas Fulero/A Presión
Hernán Barcos jugó 5 años en Alianza Lima y ganó 2 títulos nacionales. Foto: composición LR/No seas Fulero/A Presión

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó mucha repercusión. No solo los aficionados del conjunto íntimo reaccionaron ante la partida del máximo goleador extranjero de la historia del club; en las últimas horas, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, sorprendió al pronunciarse sobre el tema.

Al exadministrador de Universitario de Deportes le consultaron si él hubiese dejado ir un jugador de la categoría del 'Pirata'. "Se te hubiese escapado un jugador como Barcos o lo hubieses dejado ir?", fue la pregunta.

PUEDES VER: Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

lr.pe

Jean Ferrari sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En una entrevista con el periodista 'Tigrillo' Navarro, Jean Ferrari remarcó que no opinará sobre la situación de Hernán Barcos, esto porque sus declaraciones podrían malinterpretarse.

"Es un tema sensible, un tema sensible para la institución. Opinar yo de ese tema... Prefiero evitarlo porque cualquier cosa que yo pueda decir, puede ser malinterpretada. Hoy no tengo camiseta de ningún club", sostuvo en el programa 'No seas fulero'.

"Yo soy hincha de Universitario, pero eso no significa que las decisiones no tengan que ser objetivas. La decisión de tener relación con Alianza Lima, Sporting Cristal y demás equipos de provincia tienen que ser exactamente las mismas. Yo soy muy claro en esto. Tengo 35 años en esto", agregó.

PUEDES VER: Pedro García revela qué le explicó Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: 'No hubo diferencia económica'

lr.pe

¿Dónde va a jugar Hernán Barcos?

Luego de confirmarse su partida, muchos hinchas de Alianza Lima acudieron al restaurante del goleador argentino, 'La Porteña', para poder despedirse. En medio de los reconocimientos, al futbolista de 41 años le preguntaron si ya tenía un acuerdo para llegar a Cajamarca FC.

"Todavía no tengo nada firme", manifestó para las cámaras de RPP. Se espera que en los próximos días se conozca dónde continuará su carrera el 'Pirata', pues su intención es seguir jugando un año más.

Notas relacionadas
Alan Cantero apenado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima después de 5 años: "Es una lástima que pase todo esto"

Alan Cantero apenado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima después de 5 años: "Es una lástima que pase todo esto"

LEER MÁS
Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

LEER MÁS
Hernán Barcos no solo sería el '9' de FC Cajamarca: 'Pirata' asumiría importante cargo en equipo recién ascendido a la Liga 1

Hernán Barcos no solo sería el '9' de FC Cajamarca: 'Pirata' asumiría importante cargo en equipo recién ascendido a la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Desmienten que Rodrigo Ureña busque pagar de su propio dinero para salir de Universitario

Desmienten que Rodrigo Ureña busque pagar de su propio dinero para salir de Universitario

LEER MÁS
Alineaciones Cusco FC contra Sporting Cristal: posibles equipos titulares para la vuelta de playoffs

Alineaciones Cusco FC contra Sporting Cristal: posibles equipos titulares para la vuelta de playoffs

LEER MÁS
Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

LEER MÁS
Pedro García revela qué le explicó Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: "No hubo diferencia económica"

Pedro García revela qué le explicó Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: "No hubo diferencia económica"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[América tvGO, En Vivo] Final Universitario vs Alianza Lima HOY por la Liga Femenina: empatan sin goles

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Melgar se refuerza con exjugador de Alianza Lima

Franco Navarro Jr. admite que Alianza Lima cometió errores en el manejo de la disciplina dentro del club: "Pero es parte del pasado"

Desmienten que Rodrigo Ureña busque pagar de su propio dinero para salir de Universitario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: partido Salvemos al Perú elige a su candidato presidencial lanzando una moneda al aire

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025