Jean Ferrari confesó que ha visto el trabajo de Javier Rabanal en la Copa Libertadores. Foto: composición LR/captura de No seas Fulero

La pronta llegada de Javier Rabanal a Universitario ha generado diversas opiniones. El técnico español decidió dejar Independiente del Valle, con el que ganó la liga ecuatoriana, para dirigir en su segundo club en Sudamérica. Justamente, su corta experiencia es una de las principales debilidades para algunos expertos en el deporte. Uno de los que se pronunció sobre el tema fue Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF.

En conversación con El Comercio, Ferrari aseguró que ha visto el trabajo de Javier Rabanal cuando jugó la Copa Libertadores. Bajo su punto de vista, considera que es un DT joven y es ciertamente arriesgada su elección en Universitario.

Jean Ferrari opinó sobre elección de Javier Rabanal en Universitario

"Lo pude ver en Copa Libertadores cuando fui administrador de la 'U'. Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada", comentó Ferrari sobre Javier Rabanal.

Asimismo, fue consultado sobre la salida de Jorge Fossati. Al respecto, Ferrari señaló que el 'Nonno' tenía vínculo con la 'U'; sin embargo, desconoce en qué punto no llegó a un acuerdo con la nueva dirigencia.

"Fossati tenía contrato y ahí ha sido ya un acuerdo entre la directiva y él. ¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo, qué punto habrán tocado que no gustó? Qué habrá pasado, no lo sé", añadió.

¿Qué títulos tiene Javier Rabanal en su palmarés?

A lo largo de su trayectoria como director técnico, el estratega español ha conseguido levantar tres títulos, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt: dos en los Países Bajos y uno en Ecuador. Es precio indicar que sus trofeos en Europa los alcanzó como asistente.