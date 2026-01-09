HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, viernes 09 de enero | LR+ Noticias

Deportes

Wilder Cartagena lamentó el frustrado pase de César Inga a la MLS: "Le hubiera servido mucho"

El volante se mostró apenado por la caída del pase de César Inga a Sporting Kansas City, luego de que Universitario no decidiera venderlo al club estadounidense.

Wilder Cartagena lamentó el frustrado pase de César Inga a la MLS. Foto: Composición LR
Wilder Cartagena lamentó el frustrado pase de César Inga a la MLS. Foto: Composición LR

En los últimos días el nombre de César Inga sonó como posible refuerzo del Sporting Kansas City de la MLS, pero Universitario de Deportes, decidió no aceptar la propuesta del club estadounidense. Uno de los futbolistas peruanos que se mantiene en dicha liga es Wilder Cartagena, quien pertenece al Orlando City. 'Carta' fue entrevista en el programa 'Nada que no sepa' y dio su opinión acerca del presente del futbolista 'crema', indicando que migrar a la MLS hubiera sido lo mejor.

El exvolante de Alianza Lima se mostró y mencionó que la edad que tiene César Inga lo ayudaba para poder repontenciarse en una mejor liga. “Sí, justo vi la noticia, creo que ayer en la noche justo me enteré de eso, creo que primero, lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. La verdad que hubiera gustado que venga Inga, si tenía la posibilidad, como se habló, de que venga a una liga así, a la edad que él tiene, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho”, indicó.

PUEDES VER: Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

lr.pe

Wilder Cartagena respaldó a César Inga tras frustrado pase a la MLS

El futbolista de Orlando City indicó que pudo conocer a César Inga tras su debut con la camiseta de la selección peruana, pero, además de ello, resaltó las cualidades que tiene como jugador. “Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto tanto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho, pero bueno, su club decidió eso y bueno también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores”, mencionó 'Wil'.

De igual forma, destacó la infraestructura de Sporting Kansas City, ya que tuvo la oportunidad de entrenar en su recinto cuando le tocó ser convocado con la 'Bicolor'. "No sabes lo que es, el gimnasio y todo lo que tenían. Es un lugar para que un jugador se sienta de la mejor manera”, comentó el volante.

PUEDES VER: Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

lr.pe

¿Hasta cuándo es el contrato de César Inga en Universitario?

Luego de su buen rendimiento en ADT, César Inga llegó a Universitario a inicios del 2025, donde firmó un contrato por tres temporadas. Es decir, el lateral izquierdo mantendrá su vínculo con la institución 'crema' hasta finales del 2027.

Notas relacionadas
Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

LEER MÁS
Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

LEER MÁS
Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

LEER MÁS
Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Deportes

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025