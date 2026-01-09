Wilder Cartagena lamentó el frustrado pase de César Inga a la MLS: "Le hubiera servido mucho"

En los últimos días el nombre de César Inga sonó como posible refuerzo del Sporting Kansas City de la MLS, pero Universitario de Deportes, decidió no aceptar la propuesta del club estadounidense. Uno de los futbolistas peruanos que se mantiene en dicha liga es Wilder Cartagena, quien pertenece al Orlando City. 'Carta' fue entrevista en el programa 'Nada que no sepa' y dio su opinión acerca del presente del futbolista 'crema', indicando que migrar a la MLS hubiera sido lo mejor.

El exvolante de Alianza Lima se mostró y mencionó que la edad que tiene César Inga lo ayudaba para poder repontenciarse en una mejor liga. “Sí, justo vi la noticia, creo que ayer en la noche justo me enteré de eso, creo que primero, lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. La verdad que hubiera gustado que venga Inga, si tenía la posibilidad, como se habló, de que venga a una liga así, a la edad que él tiene, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho”, indicó.

Wilder Cartagena respaldó a César Inga tras frustrado pase a la MLS

El futbolista de Orlando City indicó que pudo conocer a César Inga tras su debut con la camiseta de la selección peruana, pero, además de ello, resaltó las cualidades que tiene como jugador. “Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto tanto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho, pero bueno, su club decidió eso y bueno también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores”, mencionó 'Wil'.

De igual forma, destacó la infraestructura de Sporting Kansas City, ya que tuvo la oportunidad de entrenar en su recinto cuando le tocó ser convocado con la 'Bicolor'. "No sabes lo que es, el gimnasio y todo lo que tenían. Es un lugar para que un jugador se sienta de la mejor manera”, comentó el volante.

¿Hasta cuándo es el contrato de César Inga en Universitario?

Luego de su buen rendimiento en ADT, César Inga llegó a Universitario a inicios del 2025, donde firmó un contrato por tres temporadas. Es decir, el lateral izquierdo mantendrá su vínculo con la institución 'crema' hasta finales del 2027.