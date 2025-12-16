HOYSuscripcion LR Focus

Aparece un nuevo candidato para ser DT de la selección peruana: Eduardo Domínguez habría sido buscado por la FPF tras campeonar en Argentina

¡Uno más en la lista! A pesar de haber levantado el título, la continuidad de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata no estaría garantizada tras algunas propuestas. Una de ellas sería de la selección peruana.

Eduardo Domínguez también tendría propuesta de Boca Juniors aparte de la selección peruana. Foto: composición LR/AFP
Eduardo Domínguez también tendría propuesta de Boca Juniors aparte de la selección peruana. Foto: composición LR/AFP

La selección peruana continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador. Después de los partidos ante Rusia y Chile en suelo europeo, la FPF, con Jean Ferrari a la cabeza, aún no define al estratega de la Bicolor para el próximo proceso clasificatorio. En medio de esta incertidumbre, un nuevo nombre ha aparecido para el banquillo. Se trata de Eduardo Domínguez, quien acaba de ser campeón del fútbol argentino con Estudiantes de La Plata.

Luego de una gran temporada, el 'Pincha' logró alzar el Torneo Clausura 2025 y aseguró su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Domínguez es uno de los grandes protagonistas de esta gesta, por lo que su nombre no solo ha sonado en Perú, sino también en otros clubes de Argentina.

PUEDES VER: Copa Libertadores 2026: los bombos que ocuparán Universitario y Cusco FC para la fase de grupos según ranking Conmebol

lr.pe

Eduardo Domínguez sería una nueva opción para ser DT de la selección peruana

Dicha información la brindó el periodista Damián Iribarren. En ESPN, aseguró que la permanencia de Eduardo Domínguez en Estudiantes no está asegurada. "Con respecto al ciclo cumplido de Eduardo Domínguez, considera que, hasta hoy, dar un paso al costado sería lo más sano por todo lo que se ha dado durante este tiempo", adelantó.

Asimismo, aseguró que ofertas no le faltan al DT si se concreta su salida del 'Pincha'. "Del lado de Domínguez, obviamente está el rumor de ser DT de Boca Juniors, ofertas de la selección de Perú, por ejemplo, de Racing Club en caso no siga Gustavo Costas. Ofertas va a tener", añadió.

PUEDES VER: PSG - Flamengo: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

lr.pe

Eduardo Domínguez no sería el único DT argentino que busca la selección peruana

Por su parte, el periodista Mariano Closs manifestó que la selección peruana no solo estaría interesada en Domínguez. Según comentó, la FPF también busca otro perfil de técnico para las Eliminatorias. "La selección de Perú está buscando técnico argentino. Yo tengo otro nombre. Es más joven", complementó.

