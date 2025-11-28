La selección peruana femenina logró un importante triunfo en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol al sorprender ganándole 3-1 a Chile en un estadio inédito, pues se jugó en el Inca Garcilazo de la Vega. Con este triunfo, Perú se posiciona en el puesto 6, con posibilidad de seguir subiendo en sus próximos partidos, ya que tras este enfrentamiento contra 'La Roja', los ánimos se han elevado.

En este contexto, Jean Ferrari, Director General de Fútbol, fiel a su estilo, publicó unas emotivas palabras tras la victoria conseguida en el 'Clásico del Pacífico', donde resaltó la historia: Perú le había ganado oficialmente a Chile hace 19 años, ya que el combinado femenino no lo conseguía desde entonces.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la victoria de la selección peruana?

En sus palabras, Ferrari destacó el triunfo de las chicas y, además, ilusionó al señalar que seguirán trabajando para impulsar y fortalecer el desarrollo del fútbol femenino.

"Luego de 19 años, gran triunfo de las chicas 3-1 ante Chile, gracias Cusco!!! Ahora con calma e ir paso a paso, buen promedio de edad y ya trabajando en la estructura de menores femenina, seguimos. Arriba Perú", se lee en su publicación vía X.

Jean Ferrari felicitó a la selección peruana femenina. Foto:X

Próximos partidos de la selección peruana femenina