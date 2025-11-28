HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

La selección peruana femenina le ganó a Chile después de 19 años. El encuentro, realizado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, terminó 3-1.

Jean Ferrari se pronunció sobre la victoria de la selección peruana femenina. Foto: composición LR/La Bicolor
Jean Ferrari se pronunció sobre la victoria de la selección peruana femenina. Foto: composición LR/La Bicolor

La selección peruana femenina logró un importante triunfo en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol al sorprender ganándole 3-1 a Chile en un estadio inédito, pues se jugó en el Inca Garcilazo de la Vega. Con este triunfo, Perú se posiciona en el puesto 6, con posibilidad de seguir subiendo en sus próximos partidos, ya que tras este enfrentamiento contra 'La Roja', los ánimos se han elevado.

En este contexto, Jean Ferrari, Director General de Fútbol, fiel a su estilo, publicó unas emotivas palabras tras la victoria conseguida en el 'Clásico del Pacífico', donde resaltó la historia: Perú le había ganado oficialmente a Chile hace 19 años, ya que el combinado femenino no lo conseguía desde entonces.

PUEDES VER: Perú le ganó a Chile en la terca jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Bicolor consigue sus tres primeros puntos

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la victoria de la selección peruana?

En sus palabras, Ferrari destacó el triunfo de las chicas y, además, ilusionó al señalar que seguirán trabajando para impulsar y fortalecer el desarrollo del fútbol femenino.

"Luego de 19 años, gran triunfo de las chicas 3-1 ante Chile, gracias Cusco!!! Ahora con calma e ir paso a paso, buen promedio de edad y ya trabajando en la estructura de menores femenina, seguimos. Arriba Perú", se lee en su publicación vía X.

Jean Ferrari felicitó a la selección peruana femenina. Foto:X

Jean Ferrari felicitó a la selección peruana femenina. Foto:X

PUEDES VER: Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

lr.pe

Próximos partidos de la selección peruana femenina

  • Venezuela F vs Perú F | 03.12
  • Perú F vs Uruguay F | 10.04
  • Perú F vs Paraguay F | 14.04
  • Ecuador F vs Perú F | 18.04
  • Argentina F vs Perú F | 05.06
  • Perú F vs Bolivia F | 09.06
