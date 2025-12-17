¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO?
Alianza Lima y Sporting Cristal se alistan para conocer sus rivales en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Además, también se conocerán los enfrentamientos de la Copa Sudamericana.
- Sporting Cristal y sus posibles rivales en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima y sus posibles rivales en la fase previa 1 de la Copa Libertadores 2026
El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo EN VIVO este jueves 18 de diciembre. Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de equipos peruanos se preparan para conocer a qué rivales deberán enfrentarse para llegar a la fase de grupos de ambas competiciones. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y las plataformas de YouTube de los torneos.
Alianza iniciará su camino en la fase 1, mientras que Cristal esperará en la fase 2 con la intención de conseguir un lugar en la fase de grupos. Los blanquiazules serán los primeros en conocer a su oponente, ya que integran el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking de la Conmebol. Por este motivo, los ‘íntimos’ evitarán enfrentar a Deportivo Táchira y a Universidad Católica de Ecuador, aunque podrían cruzarse con 2 de Mayo, Juventud o el representante de Bolivia.
Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana: ficha del evento
|Evento
|Sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana
|¿Cuándo?
|Jueves 18 de diciembre del 2025
|¿A qué hora?
|10. 00 a. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|ESPN
|¿Dónde?
|Luque, Paraguay
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?
La Conmebol realizará este jueves 18 de diciembre, en la sede del organismo sudamericano, el sorteo correspondiente a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.
En la ceremonia se definirán los enfrentamientos de los clubes que participarán en las fases 1 y 2, con el objetivo de determinar a los equipos que competirán por los cuatro boletos a la fase de grupos del torneo más importante del continente.
¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?
En suelo peruano, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana dará inicio a las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 09:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 10:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 11:00 gracias
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:00 horas
¿En qué canal ver el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?
El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 podrá seguirse en vivo a través de ESPN en toda Latinoamérica. Además, estará disponible de manera online y gratuita por Disney Plus y en el canal oficial de YouTube de la Conmebol.
Clasificados a las fases previas de la Copa Libertadores 2026
Fase 1
- Bombo 1: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica de Ecuador (Ecuador)
- Bombo 2: Representante de Bolivia, 2 de mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay)
Fase 2
- Bombo 1: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil), Huachipato (Chile)
- Bombo 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), Representante de Bolivia, Representante de Ecuador, E1, E2, E3
Clasificados a las fases previas de la Copa Sudamericana 2026
- Bolivia: Guabirá
- Chile: U. de Chile, Audax Italiano, Palestino, Cobresal
- Colombia: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios
- Ecuador: por definir
- Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta, Olimpia
- Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano
- Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing, Montevideo City Torque
- Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos.