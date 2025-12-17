El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo EN VIVO este jueves 18 de diciembre. Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de equipos peruanos se preparan para conocer a qué rivales deberán enfrentarse para llegar a la fase de grupos de ambas competiciones. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y las plataformas de YouTube de los torneos.

Alianza iniciará su camino en la fase 1, mientras que Cristal esperará en la fase 2 con la intención de conseguir un lugar en la fase de grupos. Los blanquiazules serán los primeros en conocer a su oponente, ya que integran el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking de la Conmebol. Por este motivo, los ‘íntimos’ evitarán enfrentar a Deportivo Táchira y a Universidad Católica de Ecuador, aunque podrían cruzarse con 2 de Mayo, Juventud o el representante de Bolivia.

Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana: ficha del evento

Evento Sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ¿Cuándo? Jueves 18 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 10. 00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN ¿Dónde? Luque, Paraguay

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

La Conmebol realizará este jueves 18 de diciembre, en la sede del organismo sudamericano, el sorteo correspondiente a la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

En la ceremonia se definirán los enfrentamientos de los clubes que participarán en las fases 1 y 2, con el objetivo de determinar a los equipos que competirán por los cuatro boletos a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

En suelo peruano, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana dará inicio a las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 09:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia: 11:00 gracias

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:00 horas

¿En qué canal ver el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 podrá seguirse en vivo a través de ESPN en toda Latinoamérica. Además, estará disponible de manera online y gratuita por Disney Plus y en el canal oficial de YouTube de la Conmebol.

Clasificados a las fases previas de la Copa Libertadores 2026

Fase 1

Bombo 1: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica de Ecuador (Ecuador)

Bombo 2: Representante de Bolivia, 2 de mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay)

Fase 2

Bombo 1: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil), Huachipato (Chile)

Bombo 2: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O'Higgins (Chile), Representante de Bolivia, Representante de Ecuador, E1, E2, E3

Clasificados a las fases previas de la Copa Sudamericana 2026