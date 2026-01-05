Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

La pretemporada 2026 de Sporting Cristal arrancó este lunes 5 de enero con la presencia de los tres refuerzos extranjeros contratados en el reciente mercado de fichajes. Algunas otras caras nuevas en los entrenamientos serán un par de futbolistas de la categoría sub-18 que campeonaron en el Torneo Juvenil, así como un canterano que vuelve al país tras prácticamente un año entero.

Con estos 'sparrings', el DT Paulo Autuori busca encontrar algunas alternativas para potenciar su plantel de cara al inicio de la Liga 1, así como al debut en la fase previa 2 de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal repatriará a canterano Yamir del Valle

De acuerdo con el periodista Denilson Barrenechea, el mediocampista Yamir del Valle, categoría 2006, volverá al Perú tras haber pasado el 2025 en el FC Cincinnati 2 de los Estados Unidos para jugar la MLS Next Pro (equivalente a la tercera división). El comunicador afirmó que el regreso del futbolista de 19 años es pedido expreso de Autuori.

Con el cuadro norteamericano, Del Valle llegó a disputar 18 partidos y acumular 997 minutos de juego, además de brindar tres asistencias. El año pasado, durante la Tarde Celeste, el joven futbolista debutó en el partido amistoso ante la U. Católica de Chile y dejó buenas sensaciones, por lo cual ahora buscará ganarse un lugar en el plantel rimense.

Yamir del Valle ganó algunos torneos de menores con el club bajopontino. Foto: Sporting Cristal

¿Qué canteranos de Sporting Cristal saldrán a préstamo?

En contraste, un jugador que integró la plantilla celeste este año saldrá a préstamo, mientras que otros tres que ya estaban cedidos y debían volver a La Florida seguirán lejos del club. Uno de ellos es el volante Thiago Salinas, quien tendrá su primera experiencia en Liga 1 jugando por Comerciantes Unidos tras destacar con el ADA Jaén de la Liga 2, según informó Barrenechea.

Por su parte, el comunicador Cristhian Fanárraga indicó que el delantero Aldair Vásquez y el extremo Joel Herrera, quienes jugaron por Atlético Grau en este 2025, no formarán parte de la pretemporada de Cristal y deberán buscar equipo.

Finalmente, Henry Caparó se unirá a Cienciano, señaló el comunicador Ignacio Maita. El mediocampista había sido utilizado por Autuori en Liga 1 y Copa Libertadores, pero no tuvo mucha continuidad, por lo que buscará ganar ritmo en el Papá.