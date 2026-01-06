La captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha tenido repercusión no solo en el ámbito social y político, sino también en el deportivo. El delantero Jeriel De Santis, por ejemplo, se ha visto perjudicado después de no poder arribar al Perú para sumarse a la pretemporada de Melgar de Arequipa. El venezolano con raíces peruanas tenía previsto llegar a nuestras tierras el pasado lunes 5 de enero; sin embargo, está retenido en su país por la suspensión de vuelos internacionales.

De Santis ha sido uno de los fichajes más sorpresivos para la Liga 1 2026. Su pasado en Alianza Lima generó ciertas cuestiones entre los hinchas arequipeños. No obstante, Juan Reynoso salió a defenderlo tras revelar que fue un pedido suyo después de su gran temporada en Caracas FC.

Jeriel De Santis no pudo sumarse a Melgar tras suspensión de vuelos en Venezuela

La apuesta del 'Cabezón' se tomará algunos días en llegar. Eso sí, la institución rojinegra ya está en contacto con el atacante para analizar algunas rutas alternativas y pueda llegar al Monumental de la UNSA sin ningún inconveniente. Así lo informó el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa.

"Estaba previsto que hoy (lunes 5 de enero) llegue Jeriel De Santis a Arequipa para unirse a los entrenamientos; sin embargo, por la situación político-social que vive Venezuela desde el fin de semana, se suspendieron los vuelos. Las alternativas que se manejan son un traslado hasta Colombia o Panamá y desde ahí volar hacia Arequipa", informó en sus redes sociales.

Es importante mencionar que la situación de Jeriel De Santis deberá resolverse lo más pronto posible. Esto debido a que recientes reportes periodísticos registraron disturbios en algunas partes de Caracas después del ascenso de Delcy Rodríguez.

¿En qué clubes ha jugado Jeriel De Santis?

Esta será la segunda vez que Jeriel De Santis juegue en nuestro campeonato. Ante ha jugado en Alianza Lima, pero no pudo anotar ningún gol.