Alianza Lima venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Al final del compromiso, Facundo Morando, técnico de las blanquiazules, conversó con la prensa sobre las amenazas que han recibido algunas jugadoras en las últimas semanas. El estratega argentino pidió que esta clase de amedrantamientos cesen y exigió a la Federación que pueda tomar las medidas pertinentes.

El caso más reciente de estas amenazas fue el de Catherine Flood, voleibolista de Universitario. A través de sus redes sociales, denunció que recibió fuertes mensajes luego de que su equipo venció a Regatas en la fecha pasada.

Facundo Morando exige medidas ante amenazas a jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

"Al principio de esta semanas, las jugadoras se expresaron sobre un montón de cosas que reciben en las redes sociales. Eso no se puede normalizar. No se puede normalizar que una jugadora o un entrenador reciba una amenaza", fueron las primeras palabras de Morando en conversación con la prensa.

Posteriormente, instó a que todos los involucrados en el vóley peruano tomen acción. "Es necesario hacer algo, es necesario actuar. No se puede quedar solamente en el mensaje de una jugadora. Hay que tomar acción en los medios como comunicadores. La Federación tiene que tomar acción, los clubes tienen que accionar, esto no puede pasar", complementó.

"No pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá. No es algo que vende y es algo que ya pasó de moda incitar a que la gente hable mal de una jugadora. Preguntar quién es la peor jugadora o extranjera de la liga. Eso no va más. No puede quedar en la historia de Instagram de una jugadora", concluyó.

Jugadora de Universitario expone amenazas tras partido de la Liga Peruana de Vóley

Catherine Flood, voleibolista de la 'U', usó sus redes sociales para revelar que recibió amenazas y solicitó que este tipo de mensajes no se vuelvan a repetir ni con ella ni con ninguna de sus compañeras de profesión.

"Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: Somos atletas, somos humanos. Espero que no le hagan esto a nadie más", escribió.