HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Deportes

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

El estratega argentino hizo un llamado a la Federación Peruana de Vóley para que tome cartas en el asunto ante los constantes mensajes de amedrantamientos que reciben las jugadoras. 

Facundo Morando pidió que las jugadoras dejen de recibir amenazas. Foto: captura de Gerson Cuba
Facundo Morando pidió que las jugadoras dejen de recibir amenazas. Foto: captura de Gerson Cuba

Alianza Lima venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Al final del compromiso, Facundo Morando, técnico de las blanquiazules, conversó con la prensa sobre las amenazas que han recibido algunas jugadoras en las últimas semanas. El estratega argentino pidió que esta clase de amedrantamientos cesen y exigió a la Federación que pueda tomar las medidas pertinentes.

El caso más reciente de estas amenazas fue el de Catherine Flood, voleibolista de Universitario. A través de sus redes sociales, denunció que recibió fuertes mensajes luego de que su equipo venció a Regatas en la fecha pasada.

PUEDES VER: Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: Contrato por dos años

lr.pe

Facundo Morando exige medidas ante amenazas a jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

"Al principio de esta semanas, las jugadoras se expresaron sobre un montón de cosas que reciben en las redes sociales. Eso no se puede normalizar. No se puede normalizar que una jugadora o un entrenador reciba una amenaza", fueron las primeras palabras de Morando en conversación con la prensa.

Posteriormente, instó a que todos los involucrados en el vóley peruano tomen acción. "Es necesario hacer algo, es necesario actuar. No se puede quedar solamente en el mensaje de una jugadora. Hay que tomar acción en los medios como comunicadores. La Federación tiene que tomar acción, los clubes tienen que accionar, esto no puede pasar", complementó.

"No pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá. No es algo que vende y es algo que ya pasó de moda incitar a que la gente hable mal de una jugadora. Preguntar quién es la peor jugadora o extranjera de la liga. Eso no va más. No puede quedar en la historia de Instagram de una jugadora", concluyó.

PUEDES VER: Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

lr.pe

Jugadora de Universitario expone amenazas tras partido de la Liga Peruana de Vóley

Catherine Flood, voleibolista de la 'U', usó sus redes sociales para revelar que recibió amenazas y solicitó que este tipo de mensajes no se vuelvan a repetir ni con ella ni con ninguna de sus compañeras de profesión.

"Para las personas en mis mensajes enviándome amenazas de muerte: Somos atletas, somos humanos. Espero que no le hagan esto a nadie más", escribió.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy, resultados en la fecha 11 y clasificados

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy, resultados en la fecha 11 y clasificados

LEER MÁS
Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

LEER MÁS
Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS
Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025