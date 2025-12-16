Alianza Lima no pudo ser 'Perú 2' y tendrá que jugar instancias previas de la Copa Libertadores 2026 para buscar un lugar en la fase de grupos. Evidentemente, este no ha sido el mejor epílogo para los blanquiazules, quienes ya anunciaron al argentino Pablo Guede como su nuevo DT en busca del título para la siguiente campaña. Eso sí, la incertidumbre ronda en el hincha, ya que los rumores apuntan a que existe una ruptura en la interna del plantel. Al respecto, Carlos Zambrano decidió pronunciarse.

El defensor fue invitado al último programa de 'Desvelados', de América Televisión, y dio detalles sobre la relación de los jugadores en Alianza Lima. En sus propias palabras, comentó que no todos son amigos, pero dan la vida en el campo el uno por el otro.

Carlos Zambrano reveló que no todos son amigos en Alianza Lima

"El grupo está unido. Se sobreentiende muchas cosas, la prensa habla demasiado, que el grupo está partido, siempre se ha hablado. Pero en el campo todos matamos por todos, no todos somos amigos", confesó.

Asimismo, habló sobre la fotografía de una reunión que compartieron varios jugadores en sus redes sociales. El 'Káiser' sostuvo que se invitó a la mayoría del plantel para celebrar la navidad.

"Sí, estábamos con los niños. Era una pequeña navidad para todos los que podían porque la mayoría de compañeros ya no estaban. Algunos se habían ido, otros de viaje. Igual se le avisó a la mayoría. En el camerino, todos nos hablamos de la mejor manera, nada de hipocresía, todo directo en la cara. Como te digo, la prensa juega su papel, pero es entendible. En mi caso, siempre voy a ser frontal y no quiero caerle bien a todo el mundo", concluyó.

¿Cuáles son los posibles rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores?

En la actualidad, Alianza Lima se ubica en la posición 40 del ranking de la Conmebol. Gracias a ello, los íntimos forman parte del bombo 1 en esta etapa preliminar, lo que les impide cruzarse con The Strongest (por ahora Bolivia 4) ni con Táchira. No obstante, sí podrían enfrentar a los clubes representantes de Ecuador, Paraguay y Uruguay.