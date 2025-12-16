HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano aseguró que el grupo en Alianza Lima está unido, pero aclara: "No todos somos amigos"

El defensor peruano señaló que siempre hay habladurías alrededor de Alianza Lima, pero lo cierto es que el grupo está unido y dispuestos a dejar la vida en la cancha por el escudo.

Carlos Zambrano aseguró que siempre es frontal con sus compañeros en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de América TV
Carlos Zambrano aseguró que siempre es frontal con sus compañeros en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de América TV

Alianza Lima no pudo ser 'Perú 2' y tendrá que jugar instancias previas de la Copa Libertadores 2026 para buscar un lugar en la fase de grupos. Evidentemente, este no ha sido el mejor epílogo para los blanquiazules, quienes ya anunciaron al argentino Pablo Guede como su nuevo DT en busca del título para la siguiente campaña. Eso sí, la incertidumbre ronda en el hincha, ya que los rumores apuntan a que existe una ruptura en la interna del plantel. Al respecto, Carlos Zambrano decidió pronunciarse.

El defensor fue invitado al último programa de 'Desvelados', de América Televisión, y dio detalles sobre la relación de los jugadores en Alianza Lima. En sus propias palabras, comentó que no todos son amigos, pero dan la vida en el campo el uno por el otro.

PUEDES VER: ¿Para Universitario? Javier Rabanal reveló que se llevaría hasta 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club: No diré nombres

lr.pe

Carlos Zambrano reveló que no todos son amigos en Alianza Lima

"El grupo está unido. Se sobreentiende muchas cosas, la prensa habla demasiado, que el grupo está partido, siempre se ha hablado. Pero en el campo todos matamos por todos, no todos somos amigos", confesó.

Asimismo, habló sobre la fotografía de una reunión que compartieron varios jugadores en sus redes sociales. El 'Káiser' sostuvo que se invitó a la mayoría del plantel para celebrar la navidad.

"Sí, estábamos con los niños. Era una pequeña navidad para todos los que podían porque la mayoría de compañeros ya no estaban. Algunos se habían ido, otros de viaje. Igual se le avisó a la mayoría. En el camerino, todos nos hablamos de la mejor manera, nada de hipocresía, todo directo en la cara. Como te digo, la prensa juega su papel, pero es entendible. En mi caso, siempre voy a ser frontal y no quiero caerle bien a todo el mundo", concluyó.

PUEDES VER: Universitario irá al bombo 2 de la Copa Libertadores: ¿qué beneficios obtendrá la 'U' con esta ubicación?

lr.pe

¿Cuáles son los posibles rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores?

En la actualidad, Alianza Lima se ubica en la posición 40 del ranking de la Conmebol. Gracias a ello, los íntimos forman parte del bombo 1 en esta etapa preliminar, lo que les impide cruzarse con The Strongest (por ahora Bolivia 4) ni con Táchira. No obstante, sí podrían enfrentar a los clubes representantes de Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Bombo 1Bombo 2
Alianza Lima (PER, 40)Universidad Católica (ECU, 60)
The Strongest (BOL, 41)2 de Mayo (PAR, 247)
Deportivo Táchira (VEN, 50)Juventud Las Piedras (URU, 287)
Notas relacionadas
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y rumores para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y rumores para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

LEER MÁS
¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 pese a ser el campeón nacional 2025?

¿Por qué Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 pese a ser el campeón nacional 2025?

LEER MÁS
Sorteo de la Copa Libertadores con Alianza Lima y Sporting Cristal: fecha y hora para conocer las llaves de fases previas

Sorteo de la Copa Libertadores con Alianza Lima y Sporting Cristal: fecha y hora para conocer las llaves de fases previas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Para Universitario? Javier Rabanal reveló que se llevaría hasta 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club: "No diré nombres"

¿Para Universitario? Javier Rabanal reveló que se llevaría hasta 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club: "No diré nombres"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra?”

Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra?”

LEER MÁS
Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

LEER MÁS
Miguel Rondelli apunta contra la prensa que minimiza el trabajo de Cusco FC tras ganarle a Sporting Cristal: "Nos quiere bajar el precio"

Miguel Rondelli apunta contra la prensa que minimiza el trabajo de Cusco FC tras ganarle a Sporting Cristal: "Nos quiere bajar el precio"

LEER MÁS
Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Fútbol Peruano

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas, renovaciones y rumores de contrataciones para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias sobre las altas, bajas y rumores del fútbol peruano

Julinho explica por qué la derrota de Sporting Cristal frente a Cusco FC no es un “fracaso”: “¿Sabes el significado de la palabra?”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025