Deportes

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

El técnico uruguayo elogió la llegada de Rodrigo Ureña a Millonarios y repasó lo trascendental que fue su desempeño para lograr el tricampeonato con Universitario.

Jorge Fossati señaló que Millonarios se lleva un gran volante con Rodrigo Ureña. Foto: composición LR/Millonarios
La llegada de Rodrigo Ureña a Millonarios ha generado una serie de reacciones en el ámbito deportivo. Uno de los que se pronunció sobre el fichaje del volante chileno fue Jorge Fossati. El técnico, quien lo dirigió durante su etapa en Universitario, resaltó las cualidades del futbolista y aseguró que el elenco colombiano se ha reforzado con un gran mediocampista. Además, le contó a la prensa colombiana la vez que Ureña fue suspendido en la liga peruana sin razón alguna.

"De él puedo decir cosas muy positivas. Primero, él conoce el fútbol colombiano. Por muchas veces que lo hemos hablado, a él le gusta mucho la liga colombiana. Él entiende que la liga es una muy competitiva y muy linda para jugar, con equipos fuertes", declaró el 'Nonno' en entrevista con el medio Gol Caracol.

Jorge Fossati recordó la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario

Durante el diálogo, Jorge Fossati se deshizo en elogios para su exdirigido. El estratega señaló que Ureña era tan buen jugador en la 'U' que la liga buscó la sinrazón para suspenderlo para que el equipo no pueda contar con él en la cancha.

"Ha tenido un gran año también, fue un jugador demasiado importante. Tan importante es que, bueno, buscaron la forma de que no lo tuviéramos: estuvo seis partidos suspendidos por una insólita suspensión, cuando él ni estaba en la lista. Él estaba lesionado en ese momento, no podía jugar, y bueno, fue denunciado sin ninguna prueba, ni video, ni audio, ni nada, y quedó suspendido por ser expulsivo. Ya te digo, es un jugador que es importante por sus características, por su conocimiento del juego", comentó.

Jorge Fossati resaltó las cualidades de Rodrigo Ureña

El 'Nonno' resaltó todas las características de Ureña en el campo de juego. En principio, destacó su lectura de juego como mediocampista, pero también su liderazgo para ordenar a sus compañeros.

"Casualmente yo lo dirigí también en el 2023, porque yo asumí por allá por marzo del 2023, ya estaba en el plantel, y ahí sí lo empecé a conocer a Rodrigo. Sinceramente me encontré con un jugador de una gran personalidad, una fuerte personalidad, pero que aparte conoce muy bien las posiciones del mediocampo. Es muy táctico, entendedor del juego, se preocupa por cumplir bien su función, escucha mucho a los técnicos; por lo menos a mí me pasó eso con él, y trata de ser, digamos, un lugarteniente del técnico dentro de la cancha", enfatizó.

"Si algún compañero está desordenado, él, porque antes escuchó al técnico, lo ordena. Eso independiente de su cualidad personal, que sin ninguna duda la tiene, y por eso ha jugado en los equipos que ha jugado, por eso ha rendido siempre. Y este año no ha sido la excepción", concluyó.

